Jalen McDaniels rejoint les Raptors pour deux ans et 9,3 millions

Petite signature passée un peu en scred hier soir, celle de Jalen McDaniels avec les Raptors. L’ailier 3 and D aux longs bras quitte les Sixers et s’installe au Canada pour deux ans, histoire de perpétrer la légende des postes 2, 3, 4, 5 aux bras interminables à Toronto !

Après trois saisons et demi du côté de Charlotte, Jalen McDaniels avait rejoint les Sixers en cours de saison dernière, l’occasion de se rendre compte que le garçon vaut peut-être mieux que ce statue de “moins bon frère de sa famille”. En effet, pendant que son frangin Jaden fracassait un mur (et sa main) à Minneapolis, Jalen, lui, a apporté sa polyvalence à Phialdelphie, a vu ses stats baisser mais pas son rôle, même si celui-ci a fondu comme neige au soleil en Playoffs. 6,7 points, 3,2 rebonds, de la défense et quelques tirs, voilà donc ce que JMD va ramener à Toronto et à un prix très raisonnable.

Ce qui “choque” le plus néanmoins ? Cette manie des Raptors d’aller chercher des joueurs au profil souvent similaire, le genre de mec qui mesure entre 2m03 et 2m06 et qui possède des bras interminables.

Oh !! Encore un joueur qui part des Sixers, Jalen McDaniels apportera sa longueur de bras à Toronto ! Tu peux pas laisser les Raptors 6 mois sans prendre un 6’8 à envergure 😭 https://t.co/EnFlPBA4mj

Pascal Siakam, OG Anunoby, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, Chris Boucher, Jalen McDaniels… mettez-vous en zone et la largeur du terrain sera gérée. Plus sérieusement, et ce malgré l’arrivée du nouveau coach Darko Rajakovic, les Dinos semblent partis pour garder cette ossature de freaks, avec ou sans Pascal Siakam et/ou OG Anunoby, souvent annoncés partant ces dernières semaines.

Avec Dennis Schroder en lieu et place de Fred Van Vleet, la prolongation de Jakob Poeltl et l’arrivée de Jalen McDaniels, les Raptors ont démarré tranquillement leur Free Agency. Probablement que tout devrait s’accélérer dans les prochains jours mais le nouveau staff semble ne pas vouloir mettre la charrue avant… les freaks.