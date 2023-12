Avec plus de 80 joueurs qui deviennent éligibles à un transfert ce vendredi, les rumeurs vont clairement s’intensifier lors des prochaines semaines. Et encore une fois, les Raptors seront une équipe à suivre avec les dossiers Pascal Siakam et OG Anunoby.

Que doivent faire les Raptors avec Siakam et Anunoby ? Que vont faire les Raptors avec Spicy P et OG ?

Voilà deux questions qui deviendront de plus en plus pesantes au fur et à mesure qu’on s’approche de la trade deadline du 8 février prochain. Deadline qui fait office de date butoir quand on connaît la situation contractuelle des deux joueurs : Siakam et Anunoby sont en effet en dernière année de contrat et ainsi destinés à devenir agents libres à l’été 2024.

Et qui dit agents libres dit potentiellement départ sans aucune contrepartie pour les Dinos…

Quand on sait que les Raptors ont déjà perdu Fred VanVleet contre peanuts à la dernière intersaison, et que Toronto ne semble aller nulle part avec le noyau actuel (10 victoires – 14 défaites, 10e à l’Est), on se dit que le moment est peut-être venu de bouger Siakam et/ou Anunoby pour enfin passer à autre chose. Et quand on dit passer à autre chose, c’est donner toutes les clés à Scottie Barnes.

D’après l’insider de The Athletic Shams Charania, c’est une direction que pourrait bien prendre le manager Masai Ujiri, et les prétendants pour ces deux joueurs ne seront pas rares.

“Atlanta, Indiana, Sacramento… ces équipes vont essayer d’obtenir Pascal Siakam et OG Anunoby. Il y a des chances que Siakam soit transféré, puis OG Anunoby. Il faut s’attendre à ce que les Raptors aillent jusqu’au bout de la trade deadline. Ils ont perdu Fred VanVleet l’an dernier sans contrepartie en retour, donc les autres équipes surveillent vraiment les Raptors pour voir s’ils vont enfin changer leur noyau de ces dernières années.”

Même son de cloche du côté de Jake Fischer de Yahoo Sports, qui se base sur ses échanges avec des dirigeants d’équipes NBA pour dire que les Raptors sont prêts à se séparer “d’au moins un de leurs cadres, plus probablement Siakam”.

Spicy P a connu un début de saison compliqué mais a retrouvé un vrai rythme de All-Star depuis. De quoi obtenir une belle contrepartie en échange en vue d’une potentielle reconstruction autour de Barnes. Quant à Anunoby, il est devenu le visage du rôle 3 & D en NBA, mais ses récents progrès offensifs ont encore augmenté sa cote sur le marché. D’après Eric Koreen de The Athletic, le profil séduisant d’OG (26 ans) fait que Toronto pourrait envisager de le prolonger plutôt que de le trader, mais les Raptors pourraient récupérer plusieurs choix de premier tour de draft s’ils décident de l’échanger.

Difficile à l’heure de ces lignes de savoir ce que Masai Ujiri a vraiment en tête, surtout qu’il reste encore du temps jusqu’à la trade deadline. Mais les Raptors n’ont sans doute jamais été aussi proches de faire exploser leur noyau dur. Car le pire scénario possible pour les Dinos, ce serait de perdre Siakam et/ou Anunoby sans la moindre contrepartie.

Un scénario qui plomberait Toronto pour des années…

