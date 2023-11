Exceptionnel dans la victoire des Raptors face aux Spurs de Victor Wembanyama dimanche soir, Scottie Barnes continue son très bon début de saison. Le Rookie de l’Année 2022 semble avoir franchi un gros cap qui pourrait solidifier son statut de pièce centrale du projet Toronto.

Au cours de sa campagne sophomore l’an passé, Scottie Barnes n’a pas réalisé l’ascension qu’on pouvait attendre de lui après une très belle saison rookie. Pas toujours facile pour un jeunot – aussi talentueux soit-il – de confirmer dans la Grande Ligue, surtout au sein d’une équipe comme Toronto qui n’était pas un modèle de stabilité l’année dernière.

Mais ça y est, l’ascension tant attendue, elle est là.

Dimanche soir à San Antonio, en prime time, on a tous pu observer le bonhomme dans ses œuvres : une activité débordante, du scoring, de l’agressivité, de l’adresse extérieure, du playmaking et bien sûr de la défense, avec en prime une fin de match de patron. Une performance symbolique de ce que Scottie réalise depuis la reprise le 24 octobre dernier.

Scottie Barnes' stats vs. San Antonio:

30 POINTS

5 THREE POINTERS

11 REBOUNDS

6 ASSISTS

3 STEALS

3 BLOCKS@Raptors | #WeTheNorth pic.twitter.com/I6KWgI5dYF

22,6 points, 9,9 rebonds, 5,9 passes, 2,1 contres, 1,1 interception, le tout à 51,3% au tir dont 42,1% à 3-points.

Les stats de Scottie Barnes en ce début de saison parlent d’elles-mêmes. En progression dans quasiment tous les secteurs de jeu (surtout au shoot extérieur, même si l’échantillon reste limité), la pépite de 22 ans profite notamment d’un surplus de responsabilités pour étaler tout son talent, toute sa polyvalence. Barnes est aujourd’hui le joueur des Raptors qui possède :

le plus de minutes (36,4 par match)

le plus de points (22,6)

le plus de shoots tentés (16,7)

l’usage rate le plus important de l’équipe (25% des possessions offensives de Toronto passent par lui quand il est sur le terrain).

Traduction : Scottie Barnes a reçu les clés du camion. Ou plutôt il les a prises.

Pendant que le All-Star Pascal Siakam réalise un début de saison très discret et sans la présence du meneur Fred VanVleet parti à Houston cet été, Scottie Barnes est officiellement en train de changer de dimension.

“Il n’a pas peur des grands moments. Il a soif de ce genre de moments, et je suis très chanceux d’avoir un joueur comme Scottie pour le mettre dans ce type de situations.”

Les mots du nouveau coach des Raptors Darko Rajakovic symbolisent bien cette dimension dans laquelle évolue Barnes aujourd’hui. Le joueur de troisième année est devenu un go-to-guy pour les Dinos, qui deviennent chaque jour un peu plus son équipe. Avec son impact des deux côtés du terrain, la confiance qu’il dégage à travers ses initiatives offensives (au tir comme en transition) et ses pures qualités de basketteur, Scottie montre un visage radicalement différent de celui du joueur qui pataugeait la saison dernière.

30 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 contres, 3 interceptions, clutch et un leadership de malade quand Toronto a lancé son run avec 15 points de retard.

C’est ce Scottie Barnes qui peut déterminer l’avenir de Toronto.

Pas celui de l’an dernier. Celui-là.

Si le projet Raptors était flou à l’entame de la saison 2023-24, il semble de plus en plus clair au fur et à mesure qu’on avance : Scottie Barnes est LA pièce centrale du projet Toronto. Quoi qu’il puisse arriver.

Alors que Pascal Siakam et OG Anunoby sont aujourd’hui en dernière année de contrat et donc potentiellement sur le départ, Barnes pourrait bien être celui qui fait la pluie et surtout le beau temps à Toronto lors des années à venir. Celui autour duquel l’équipe s’organise et se construit. Celui qui a les épaules suffisamment larges pour porter les siens vers le haut.

Bref, un véritable franchise player.