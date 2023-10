82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Toronto Raptors pour la saison NBA 2023-24 !

Mais qui est Darko Rajakovic ?

Champion NBA en 2019, Coach de l’Année en 2020, Nick Nurse a finalement pris la porte après une nouvelle saison sans grande saveur à Toronto. Son remplaçant ? Il se nomme Darko Rajakovic. Darko qui ? Rajakovic. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, alors on vous présente rapidement le bonhomme : l’entraîneur serbe de 44 ans est sur les bancs NBA depuis une dizaine d’années, dans un rôle d’assistant. Darko était dans le staff de Billy Donovan au Thunder, puis chez les Suns de Monty Williams, et enfin aux Grizzlies avec Taylor Jenkins. Cela lui est arrivé également de coacher en Summer League. Avant son expérience dans la Grande Ligue, Darko Rajakovic a entrainé deux ans en G League, ainsi que dans les divisions inférieures du championnat espagnol. On parle quand même d’un entraîneur qui a commencé sa carrière de coach à l’âge de… 16 ans en Serbie, et qui a pu côtoyer occasionnellement la légende de Duke Mike Krzyzewski durant son parcours. Autant dire qu’il a le coaching dans le sang. Partout où il est passé, Darko a su imposer sa patte, lui qui s’est fait une très bonne réputation dans le milieu quand il s’agit de développer des jeunes joueurs. Recevant désormais sa chance chez les Raptors, Darko Rajakovic va tenter de devenir le coach européen de référence en NBA.

Pascal Siakam, transféré d’ici juin prochain ?

Pas étranger aux rumeurs de transfert, Pascal Siakam devrait une nouvelle fois être au cœur de certains bruits de couloir d’ici à la trade deadline de février. La raison est simple : Spicy P entre dans la dernière année de son contrat avec Toronto et n’a toujours pas été prolongé, lui qui est éligible à une extension de quatre ans pour 189 millions de dollars (et 286 millions sur cinq ans l’an prochain en cas de nomination All-NBA en 2024). Cela fait de lui un candidat naturel pour un échange, d’autant plus qu’on parle d’un joueur qui reste sur une campagne calibre All-Star à 24 points, 8 rebonds et 6 passes décisives de moyenne. D’après les dernières infos qu’on a pu avoir cet été, Siakam aimerait bien continuer l’aventure dans le Grand Nord. Il aurait même fait comprendre aux équipes potentiellement intéressées par ses services qu’il ne comptait pas signer une prolongation de contrat en cas de transfert. La balle est donc plutôt dans le camp du président des Raptors Masai Ujiri.

Dans quelle direction Masai Ujiri va nous emmener ?

Justement, parlons-en de Masai Ujiri. Cela fait quelques saisons que les Raptors sont dans le ventre mou de la Conférence Est. Pas assez bon pour jouer le haut de tableau, pas assez mauvais pour viser la Draft. En NBA, c’est peut-être la pire position possible pour une franchise car il n’y a pas de direction claire. Alors on attend de voir ce que nous réserve Masai – jamais le dernier pour tenter un gros coup – pour mieux comprendre les intentions de la franchise de Toronto. Comme on a pu le voir avec les rumeurs autour d’une arrivée de Damian Lillard à Toronto, les Dinos peuvent très bien essayer d’ajouter une star à l’effectif actuel pour le rendre plus compétitif. Mais dans le même temps, ils peuvent aussi détruire afin de mieux reconstruire, en donnant véritablement les clés au Rookie de l’Année 2022 Scottie Barnes.

Scottie Barnes est-il la colonne vertébrale du futur à Toronto ?

Si Scottie Barnes a connu des hauts et des bas lors de sa campagne sophomore, il reste au cœur du projet sportif de Masai Ujiri, peu importe la direction dans laquelle ira le président des Dinos. Le potentiel du gamin est hyper séduisant, lui qui a rapidement impressionné à travers sa polyvalence des deux côtés du terrain et ses qualités athlétiques. La question, c’est plutôt de savoir à quel moment il recevra les clés du camion chez les Raptors. Avec le départ du meneur de jeu All-Star Fred VanVleet, Barnes devrait en tout cas avoir plus de responsabilités à la mène cette saison, dans un rôle de point forward. Malgré de vraies limites au niveau du handle et du shoot extérieur, Scottie possède des capacités de playmaker très intéressantes. Tout cela pourrait lui permettre de grandir en tant que leader, avant de devenir à terme le patron de l’équipe.

Dennis Schroder va-t-il confirmer son Mondial ?

Cet été, les Raptors ont perdu Fred VanVleet à la Free Agency, ce qui a laissé un vrai trou à la mène. Trou que tentera de combler Dennis Schroder, arrivé durant l’intersaison à Toronto. Dit comme ça, ça fait pas rêver, Schroder étant tout au plus un meneur “correct” au niveau NBA. Néanmoins, au vu du Mondial réalisé par Dennis la Malice, les fans des Raptors peuvent nourrir quelques espoirs. Pour rappel, Schroder a guidé l’Allemagne vers un magnifique titre de Champion du Monde, terminant carrément MVP de la compétition. On savait déjà que Dennis pouvait cartonner en FIBA, il l’a souvent montré, mais cet été il a véritablement atteint le sommet de sa carrière. À lui de confirmer sous son nouveau maillot de Toronto, qui lui donnera l’opportunité de briller.