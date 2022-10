30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Toronto pour décortiquer les Raptors !

Plus que treize previews à gérer et si vous êtes allés plus loin que le CM1 vous l’avez donc compris, les Raptors ne sont pas loin d’être dans le bon tiers de la série, dans le bon wagon comme on dit chez Hassan Cehef. On se penche donc aujourd’hui sur ces Dinos qui n’ont pas changé grand chose depuis le mois d’avril dernier, si ce n’est un Scottie Barnes qui va continuer de grandir avec pertes et fracas pour ses adversaires. ROY en 2022 et MVP 2023, comme d’habitude on exagère un chouïa mais dîtes-vous qu’à quatre ou cinq années près on est dans le vrai, tant les espoirs en Scottie sont immenses dans le North. Fred VanVleet et Pascal Siakam seront toujours là pour jouers les leaders de service voire plus si affinités, Gary Trent Jr. est bien installé et complète la bande, une bande à qui il manque peut-être simplement un vrai back-up à FVV à la mène, mais ça c’est encore une autre histoire. Pour le reste ? Drake qui fait l’agité sur le banc, les lunettes de Nick Nurse sur le banc et Precious Achiuwa qui sort de le banc, et donc tout ce qu’il faut pour se faire une petite preview de ce bel outsider de l’Est.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Raptors de Toronto. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !