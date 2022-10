En conférence de presse après le match de pré-saison perdu par les Lakers face aux Suns, LeBron James a été invité à parler de la ville de Las Vegas où se tenait la rencontre. Et évidemment, il n’a pas pu s’empêcher d’évoquer une future franchise à Sin City, dont il aimerait être propriétaire.

Ce n’est plus un secret pour personne, LeBron James veut être propriétaire d’une franchise NBA après sa carrière de joueur. Il a émis l’idée dès 2016, et a précisé sa pensée il y a quelques mois en évoquant la ville de Las Vegas. On en a déjà parlé ici, et puis aussi là, mais le Roi vient d’en remettre une couche alors on doit s’y remettre.

Hier donc, les Los Angeles Lakers affrontaient les Phoenix Suns à Las Vegas en présaison. Malgré la défaite, LeBron a fait du LeBron, 23 points à 8/11 au tir et 3/6 à trois points en 17 minutes, mais son plus gros highlight vient de la conférence de presse d’après-match. Outre son petit mot pour « l’extraterrestre » Victor Wembanyama, le King a répondu à une question sur l’engouement montré par la ville de Las Vegas tout en prenant le soin d’envoyer un petit message au patron de la Ligue, Adam Silver. Traduction.

« C’est la plus belle fanbase du monde, et j’aimerais qu’elle ait une équipe un jour, ce serait incroyable. Je sais qu’Adam est à Abu-Dhabi […] mais je sais aussi qu’il lit toutes les interviews de joueurs. Donc : je veux une équipe ici, Adam. Merci. » – LeBron James

Au moins c’est clair, on sait ce que le King a en tête après sa retraite : flâner sous les cocotiers des Bahamas être propriétaire d’une franchise à Sin City. Pour arriver à ses fins, il s’est déjà associé à Fenway Sports Group, une société propriétaire de deux franchises aux États-Unis (les Pittsburgh Penguins et les Boston Red Sox), du Liverpool FC et d’une écurie de Nascar. Un fond d’investissement bienvenu puisque LeBron James a beau être milliardaire, pas sûr qu’il puisse se payer une franchise à lui seul, la valeur moyenne étant de 2,48 milliards de dollars. Il semble prêt donc à amener une équipe NBA à Vegas, on vous laisse imaginer le nom qu’elle pourra avoir, on avait pensé aux Sinners mais dans un pays aussi religieux que les States, pas sûr que ça passe.

Toujours est-il qu’il s’agit là d’une pierre de plus à l’édifice des rumeurs d’expansion de la Ligue dans les années qui viennent. Deux villes sont largement favorites : Seattle, hôte des SuperSonics de 1968 à 2008, ce qui fait 40 ans et c’est quand même pas mal, et Las Vegas. Cette dernière, au-delà de l’aspect business plutôt évident, est en train de devenir une place forte du sport US. Les Raiders en NFL y sont installés depuis 2020, une nouvelle franchise NHL a fait son apparition en 2017 (les Las Vegas Golden Knights) et la WNBA est également représentée depuis 2018 avec les Las Vegas Aces. Signe supplémentaire que la ville est prête à accueillir une franchise NBA, et LeBron James le voit bien.

Mais si expansion de NBA il doit y avoir, ce serait pour quand ? Certains parlaient de 2024, après les négociations des nouveaux contrats TV de la Ligue. Oui mais voilà, l’insider Adrian Wojnarowski donne beaucoup mais reprend aussi parfois, et il vient de refroidir cette idée et nous avec. Selon lui, les conversations quant à une future expansion n’ont pas commencé, ou du moins ne sont pas bien avancées pour le moment. Il faudrait donc attendre encore plusieurs années pour avoir une annonce, sans parler de l’expansion en elle-même. Cela tombe bien, LeBron James peut jouer encore 10 ans en NBA.

The NBA plans to negotiate new television/media and Collective Bargaining deals before seriously examining the adding of new teams. The possibilities of Las Vegas and Seattle as expansion candidates are real, but likely years away. https://t.co/aF7ypjzGbd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2022

« La NBA prévoit de négocier les contrats TV et le Collective Bargaining Agreement avant d’examiner sérieusement l’addition de nouvelles équipes. La possibilité de voir Las Vegas et Seattle comme candidats est réelle, mais cela ne devrait pas arriver avant plusieurs années. – Adrian Wojnarowski

LeBron James ne se cache pas : il veut devenir propriétaire d’une franchise après sa carrière, et il veut que ce soit à Las Vegas. Cela va néanmoins devoir attendre car une expansion ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs années. Pile pour la retraite du King ?