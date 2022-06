Lors d’une discussion avec son média Uninterrupted, LeBron James est revenu sur l’un de ses vieux rêves : posséder une franchise NBA. Milliardaire depuis peu, le King se verrait même marquer la NBA. Pourquoi ? Et bien il veut que son équipe soit installée… à Las Vegas. On espère qu’il y aura de la climatisation dans la salle tiens.

Le désert du Nevada n’est pas l’endroit le plus hospitalier qui soit. Bloqué entre les deux chaînes des Rocheuses, l’air y est très sec et les températures souvent démentielles. Pourtant, la plus grande cité de l’État du Nevada cristallise tous les fantasmes depuis bien des années. Las Vegas, la ville des casinos, du mariage industrialisé, et du laisser aller. N’empêche qu’en matière de sport, la métropole du désert n’attire les grandes franchises que depuis peu, sans doute parce qu’installer une équipe au milieu de l’univers des paris sportifs a longtemps été un frein. Désormais, il y a de la NFL avec les Raiders, du hockey sur glace avec les Golden Knights… et pour la balle orange, les Aces en WNBA. Concernant ces messieurs, aucune équipe ne représente Vegas en NBA, malgré les incessantes rumeurs – plus ou moins fondées – à propos d’une expansion de la Ligue vers LV. Tenant la corde juste derrière Seattle dans la plupart des bruits de couloirs et étant une ville ultra médiatique, Las Vegas serait à certains égards un choix plutôt logique en matière de business. LeBron James dans tout ça ? Et bien le bougre aimerait tout simplement devenir propriétaire d’une équipe NBA installée à Sin City.

« Je veux posséder une franchise. Je veux une équipe à Vegas. Je veux que mon équipe soit à Vegas. » – LeBron James

Alors déjà BronBron, c’est pas toi qui choisis. Sur la probabilité en elle-même de voir de nouvelles franchises s’implanter dans la Grande Ligue, Adam Silver a été assez clair devant les médias : pour l’instant, il y a d’autres choses au menu du côté de la direction. On comprend quand même le coup de communication de LeBron James hein. Hop une petite décla’ ici, une autre par là… et il fait bien comprendre à tout le monde que s’il y avait une expansion, il serait dans le coup. Pour rappel, il a déjà des parts chez les Boston Red Sox (baseball) et est actionnaire minoritaire dans le club de foot de Liverpool. Si un jour il devient proprio majoritaire d’une franchise NBA, à Vegas ou ailleurs, il sera seulement le deuxième joueur all-time à prendre ce costume après… Michael Jordan.

« I want a team in Vegas. » 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022

Attention quand même à ce que ce genre de décla ne joue pas à sa défaveur. Si l’on prend un cas de figure dans lequel un agrandissement de la NBA n’arriverait pas avant un certain temps, il pourrait alors s’avérer compliqué pour le King d’acheter une franchise. Pourquoi ? Et bien avec de tels propos, comment vendre une équipe à quelqu’un dont on sait pertinemment que la délocaliser est une volonté première ? Forcément les fans ne vont pas aimer, même si on a déjà vu par le passé que ça n’empêchait pas forcément les transactions. Le défi est en tout cas de taille pour James, la valeur moyenne d’une franchise NBA étant aujourd’hui estimée à 2,48 milliards de dollars selon Forbes.

Une équipe de basket masculine à Las Vegas ? Pour LeBron James, c’est oui, oui et re oui. Il y a encore un bon moment avant que tout cela ne devienne possible, mais le King s’est positionné et Adam Silver est prévenu : Sin City est décidément une place qui fait de beaux yeux aux investisseurs.

Source texte : Uninterrupted