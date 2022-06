À la suite de son passage peu concluant aux Suns, Élie Okobo s’est parfaitement relancé à l’ASVEL. Après une très belle saison en France et en Europe avec le club de Tony Parker, le meneur pourrait rejoindre Monaco cet été. Une étape de plus dans la carrière du guard, qui compte aussi devenir un leader de l’Équipe de France et retenter sa chance aux States à moyen terme.

Alors que les Finales du championnat de France vont débuter dans quelques jours, les premières rumeurs commencent à sortir concernant certains joueurs. C’est notamment le cas pour Élie Okobo. Revenu en Europe cette année, le meneur de l’ASVEL sort d’une saison assez impressionnante qui l’a vu martyriser les meilleures équipes de l’Hexagone et de toute l’Europe. Il s’est révélé comme le top scoreur et le leader (13,2 points, 3,2 rebonds et 3,8 passes) de son équipe, première de la saison régulière de l’élite française et toujours en course pour réaliser le Threepeat. Si les résultats collectifs n’ont pas été brillants en Europe (14è sur 18 en EuroLeague), le Bordelais de naissance a toujours été au niveau face aux meilleurs joueurs du continent. Et il est encore monté d’un niveau au cours des Playoffs, où il a enchaîné les masterclass pour écarter Cholet puis Dijon et ramener le double champion de France en titre en finale. Suffisant pour obtenir une nouvelle chance en NBA ? Pas sûr pour le moment, puisqu’Élie n’a pas laissé de grands souvenirs de son passage de deux ans aux Suns (4,8 points de moyenne en 15 minutes, 108 matchs disputés). Mais le gars rêve d’un retour chez l’Oncle Sam et à 24 ans, il y a encore vraiment moyen d’y croire. Le 31è choix de la Draft 2018 semble malgré tout vouloir couvrir ses arrières puisque d’après les infos du journaliste de BasketNews Donatas Urbonas, il devrait rejoindre l’AS Monaco la saison prochaine.

One of the top EuroLeague scorers Elie Okobo is expected to continue his career in AS Monaco, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) June 9, 2022

Et le « hasard » fait bien les choses, puisque le guard retrouvera en finale du championnat l’équipe qu’il devrait rejoindre dans quelques semaines. Voilà de quoi donner un peu plus de sel à ces Finales. Dans tous les cas, si l’info se confirme, c’est une belle opération pour le club du Rocher, qui souhaiterait s’appuyer sur des joueurs français dominants la saison prochaine. Avec une grosse augmentation de budget attendue et les ambitions qui vont avec pour la Roca Team, Okobo s’assurerait une place dans une équipe compétitive qui lui permettra de continuer de se montrer au plus haut niveau européen. En parallèle, l’ancien des Suns compte bien s’imposer comme un des leaders de l’Équipe de France.

FOCUS 😤 16 joueurs ont été retenus par Vincent Collet pour le prochain rassemblement avant les deux rencontres face au Monténégro et la Hongrie comptant pour les qualifications à la @FIBAWC 2023 👊 Plus d’infos : https://t.co/SLNW0g7LSj#TeamFranceBasket #PassionnémentBleu pic.twitter.com/45HVI1VNXc — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) May 25, 2022

Absent de la liste des derniers JO, Okobo a profité de son retour en Europe pour retrouver les Bleus, puisqu’il a été retenu par Vincent Collet pour la prochaine fenêtre internationale. Au programme : deux matchs de qualification au Mondial 2023 contre le Monténégro et la Hongrie. Mais surtout, le meneur a de bonnes chances d’être du voyage pour l’EuroBasket 2022, qui aura lieu en septembre. Une compétition importante pour l’Équipe de France, qui fera sans doute partie des favoris sur la ligne de départ. Les belles échéances seront donc nombreuses au cours des prochains mois, et il faudra en profiter.

Après un retour en Europe qui a totalement relancé sa carrière, les perspectives sont joyeuses pour Élie Okobo. Avec une finale de championnat de France à disputer, une arrivée sur le Rocher en bonne voie pour la saison prochaine et le défi d’amener les Bleus le plus haut possible, le combo guard aura du taff au cours des prochains mois. Des rendez-vous qui lui permettront peut-être de revenir dans les radars des scouts NBA et d’obtenir une deuxième chance dans la Grande Ligue d’ici quelques mois.

Source texte : BasketNews