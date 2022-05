Les rumeurs sur une possible expansion de la NBA à 32 franchises s’empilent depuis le début de cette année. La liste des candidats pour accueillir ces deux nouvelles équipes, elle, commence à se rétrécir. Selon le reporter de chez Northwest Sports, John Canzano, Seattle et Las Vegas seraient les deux villes retenues pour (re)devenir hôtes de franchises NBA dès 2024.

En 2008, les fans des Sonics ont eu très mal au cœur quand ils ont vu leur équipe préférée s’éloigner et déménager dans l’Oklahoma. On vous en a déjà parlé il y a quelques mois, on pourrait assister dans peu de temps au retour de cette franchise mythique, avec LeBron James en potentiel proprio. Pourquoi ce comeback ? Et bien depuis quelques années, la ville de Seattle est revenue sur le devant de la scène des sports américains. Avec les Seahawks en NFL, les Mariners au baseball, le succès du Storm en WNBA depuis le début des années 2010 et l’ajout en 2018 d’une nouvelle franchise de hockey – le Kraken – dans la ville, la diversité est top. Il ne manque plus que le retour du basket masculin dans l’état du Washington, sous les projos de leur ancienne salle récemment rénovée, la Climate Pledge Arena. Et du coup, la franchise reprendra-t-elle le nom des SuperSonics ? Pour le bien des anciens fans de Shawn Kemp et Gary Payton, on croise fort les doigts pour que cela soit le cas.

Du côté du Nevada, on connaît un peu l’univers de la NBA, car Las Vegas accueille déjà la Summer League depuis 2004. Cela fait cinq ans que selon les investisseurs, la ville de la fête est devenue « the place to be » pour y installer une franchise de sport : les Raiders d’Oakland en NFL y ont déménagé, les Stars de San Antonio en WNBA aussi, et il a même été annoncé l’arrivée sur le calendrier de la saison 2023 de Formule 1, d’un Grand Prix qui passera dans les rues, entre les casinos. Après les nouvelles Aces en basket féminin, restera-t-on sur le thème des cartes pour le nom de cette nouvelle franchise ? Les Jokers, les Spades, les Kings ? Ah non, c’est vrai, ça existe déjà.

Cette expansion ajouterait donc deux équipes à l’Ouest. Aura-t-on le droit à un passage de la conférence Ouest à 17 franchises en 2024, ou les deux conférences passeront-elles à seize équipes ? Si l’une des franchises doit basculer du côté atlantique, ce serait… Minnesota. Déjà d’un point de vue géographique, et aussi au niveau de la stabilité des Timberwolves. Un nouveau départ pour une franchise en plein renouveau, cela ne leur ferait pas tant de mal.

Seattle et Las Vegas sont en pôle position pour accueillir les deux prochaines franchises NBA dès 2024. Un beau combo possible entre le retour d’une franchise mythique et l’arrivée du basket masculin dans une ville sportivement très en vogue, depuis quelques années. On attend la confirmation de cette rumeur par Adam Silver, mais la hype est là.

Source texte : Legion Hoops, Northwest Sports / John Canzano