Une nouvelle expansion en NBA ? Las Vegas et Seattle concernés et LeBron James pourrait même choper une casquette de proprio

L’idée qu’une nouvelle équipe puisse voir le jour en NBA est un thème récurrent et on a le droit à une nouvelle rumeur en cette fin de journée. Selon l’insider Bill Simmons, la Ligue pourrait créer une équipe à Seattle et une à Las Vegas avec… LeBron James dans un rôle de propriétaire.

Chaque saison, on récupère un certain nombre de rumeurs qui traitent d’une nouvelle équipe NBA. Petit exemple l’an dernier avec le rachat des Wolves et un possiblement déménagement du côté de Seattle, la ville de cœur du nouveau propriétaire. Finalement, Minnesota a conservé sa franchise et on a rapidement oublié tout ça. Néanmoins, plusieurs villes gardent un œil attentif sur un potentiel plan d’expansion et la NBA sait qu’elle n’aura que l’embarras du choix lorsqu’elle décidera de passer à 31 voire 32 équipes au lieu de 30. Parmi les principaux noms qui reviennent en haut de la liste : Seattle, Louisville, Montréal, Vancouver, Mexico, Kansas City et… Las Vegas. Ça tombe bien, deux de ces villes pourraient bientôt arriver à leurs fins. Selon Bill Simmons, journaliste et fondateur de The Ringer, Seattle et Las Vegas sont les deux villes qui ont le plus de chances de récupérer une équipe dans les prochaines années. Plus intéressant encore, l’insider voit un certain… LeBron James faire partie des propriétaires. Ah bon ?

« Je pense que la Ligue va s’étendre à Vegas et Seattle. Je pense que le principal candidat pour acquérir cette équipe de Vegas est le groupe Fenway Sports. Ils tournent autour de plusieurs équipes NBA depuis un moment. Et si je devais parier sur un scénario à la LeBron, ce serait qu’il soit impliqué dans ce qui se passe. »

Pour Seattle, ce n’est pas forcément surprenant puisqu’il s’agit d’un vieux serpent de mer et les fans des Sonics appellent ce retour de leurs vœux depuis une quinzaine d’années désormais. Le plus intéressant, c’est cette histoire de Vegas et la possibilité de voir LeBron James faire partie d’un groupe d’investisseurs. Le King a déjà parlé de son envie de posséder une franchise dans le passé et il pourrait donc joindre le geste à la parole. Reste à voir quand cela pourra se faire puisqu’un joueur NBA ne peut pas avoir également la casquette de propriétaire. Michael Jordan avait d’ailleurs dû vendre ses parts pour réintégrer les Wizards en 2001. Même constat pour Magic Johnson avec les Lakers en 1995. Enfin, encore faut-il que la Ligue et les propriétaires donnent leur consentement pour la création de ces nouvelles équipes. Toujours selon Simmons, la création de ces deux franchises pourrait coûter entre 6 et 7 milliards de dollars, somme qui sera alors partagée entre les trente équipes. Plus de 200 millions de dollars pour intégrer deux petits nouveaux, c’est une idée qui pourrait plaire à quelques proprios.

Seattle et Las Vegas seraient en pole position pour un plan d’expansion de la NBA et LeBron James pourrait récupérer une nouvelle casquette dans l’opération. Simple bruit de couloir ou vrai dossier dans les prochaines années ? L’avenir nous le dira.

Source texte : The Ringer / Bill Simmons