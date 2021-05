Vente des Wolves : aucune clause anti-déménagement n’est présente dans l’accord, les Loups bientôt à Châteauroux ?

En plein processus de changement de proprio, actuellement en attente de validation de la part de la NBA, les Wolves devraient bientôt appartenir à Alex Rodriguez et Marc Lore, qui ont remporté la bataille pour reprendre la franchise du Minnesota. Et comme souvent dans ces cas-là, on se demande si un déménagement est également dans les cartons. Si le futur ancien propriétaire Glen Taylor a toujours assuré sa volonté de voir les Loups rester à Minny, les dernières infos ne vont pas dans le même sens…

C’est à travers un article d’Adrian Wojnarowski sur ESPN, qui met en avant la plainte d’un actionnaire concernant la violation d’une clause dans le cadre de la revente des Wolves, qu’on apprend en effet que l’accord par rapport à cette dernière ne contient aucune clause anti-déménagement, ce qui laisse la porte ouverte à une potentielle délocalisation de la franchise dans les années futures. Une info qui ne ravit sans doute pas les fans de Minneapolis, où les Wolves se sont implantés en tant qu’expansion team en 1989. De plus, toujours d’après Woj, l’accord contiendrait en revanche une clause listant l’ensemble des actions potentielles du nouveau propriétaire qui nécessitent une discussion avec le Conseil Consultatif pour leur mise en place. Parmi elles ? Tout projet éventuel de délocalisation de la franchise. Traduction, contrairement à ce que Glen Taylor a pu répéter à plusieurs reprises avant la vente des Wolves, un déménagement n’est contractuellement pas impossible. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les Loups débarqueront à Châteauroux dans quelques années pour devenir la première franchise NBA à évoluer en dehors du sol américain ? Pas si vite. Déjà, si ça trouve, le groupe Alex Rodriguez – Marc Lore n’a aucune intention de bouger la franchise, qui – on le rappelle – possède un bail avec le Target Center jusqu’en 2035 (avec cependant un buyout à 50 millions de dollars). On ne sait pas ce qu’ils ont en tête mais pour l’instant, rien n’indique qu’ils souhaitent délocaliser les Wolves. Et même si c’était le cas, la NBA a le dernier mot sur le dossier.

« Le vrai accord, c’est avec la NBA. C’est la NBA qui va décider si quelqu’un bouge ou non. La NBA n’acceptera pas un déménagement des Wolves vers Seattle. C’est dans l’intérêt de la NBA d’avoir une toute nouvelle équipe à Seattle. » – Glen Taylor

Si ça semble désormais difficile de faire confiance à Glen Taylor, le futur ancien proprio résume bien la dynamique qui accompagne les questions de délocalisation et d’expansion. Il prend l’exemple de Seattle car la Cité Émeraude est souvent considérée comme le marché qui se trouve tout en haut de la liste pour accueillir à nouveau une franchise NBA. Mais plutôt que de parler de délocalisation, un processus coûteux, Adam Silver mise plus sur la création d’une ou plusieurs franchises afin d’agrandir la NBA et ainsi générer des revenus supplémentaires pour la Grande Ligue après les pertes économiques liées à l’épisode COVID. Bon, pour espérer ajouter une franchise supplémentaire à la NBA, cette dernière demande pas moins de 2,5 milliards de dollars, une somme qui sera ensuite répartie parmi les 30 propriétaires actuels. Un sacré pactole pour n’importe qui souhaitant faire une offre auprès de la Ligue.

Fans des Minnesota Timberwolves, pas de panique. Malgré la tristesse qui accompagne la franchise depuis plusieurs années – avec des résultats en carton et l’une des pires affluences de la Ligue – et cette info pas très rassurante, un déménagement des Loups n’est pas d’actualité, en tout cas pas encore…

