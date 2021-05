Les meilleures équipes de High School s’associent pour créer la NIBC : une SuperLeague de lycéens, bientôt le tour des maternelles ?

Le récent échec de la SuperLeague de football en Europe n’a pas découragé tout le monde et un projet similaire va bientôt voir le jour au niveau lycéen aux États-Unis. Sous l’impulsion de six des plus grands pourvoyeurs de talents du pays, la NIBC (National Interscholastic Basketball Conference) vient d’être montée en partenariat le Paragon Marketing Group. C’est peut-être le début d’une nouvelle ère qui va chambouler le paysage du High School Basketball.

Tout est déjà prévu commercialement parlant et la nouvelle compétition pourrait débuter pas plus tard que la rentrée prochaine, pour la saison 2021-22. Rashid Ghazi, membre du groupe Paragon, devrait être le commissioner de la NIBC. Il est revenu sur l’origine de la NIBC auprès de Jeff Borzello et Paul Biancardi pour ESPN :

« Avec un grand nombre de matchs annulés à cause du COVID la saison dernière, les écoles de la NIBC ont souhaité continuer de s’affronter et elles sont venues nous démarcher pour organiser des rencontres à leur initiative. Il fallait alors démarcher les marques et s’assurer de la diffusion sur ESPN. Après cela, les équipes se sont rendues compte du pouvoir commercial qu’avaient leurs lycées et de l’opportunité que représenterait la création d’une marque commune. Durant les derniers mois, nous avons travaillé ensemble pour former une nouvelle Conférence. Nous pensons que la tradition et l’histoire de ces six écoles combinées à l’expertise de Paragon donne une formule gagnante qui va faire de la NIBC quelque chose d’unique dans le monde du sport lycéen. »

La Conférence devrait dans un premier temps être constituée de huit équipes dont six d’entre elles sont déjà connues : Oak Hill (Virginie), Montverde (Floride), IMG Academy (Floride), La Lumiere School (Indiana), Sunrise Christian Academy (Kansas) et Wasatch Academy (Utah). Oak Hill est la pépinière la plus prestigieuse du pays et a vu passer des légendes comme Kevin Durant, Carmelo Anthony ou Rajon Rondo. Montverde s’est aussi construit une réputation prestigieuse ces dernières années en formant notamment R.J. Barrett ou Cade Cunningham, le numéro 1 des mock draft 2021. Deux spots doivent encore trouver preneurs et la Sierra Canyon School dont fait partie Bronny James pourrait aussi rejoindre cette SuperLeague junior. On voit mal comment ce projet pourrait se passer d’une telle attraction médiatique qui peu déjà faire remplir quelques stades.

Car on parle bien de hype pour attirer un maximum de partenaires commerciaux ou médiatiques. Amazon Prime, Nike ou ESPN seraient déjà sur le coup pour s’associer avec ce nouvel acteur du basketball américain. Désormais, même les confrontations de lycée devront faire avec l’élitisme émanant du basketball moderne. A l’image de la NBA, cette compétition suivra le modèle d’une saison régulière de 10 rencontres suivi de Playoffs malgré le nombre très limité d’équipes en son sein. Cette compétition serait une aubaine pour les scouts NCAA et NBA, permettant d’affiner le plus tôt possible leurs options pour les équipes universitaires ou en vue de la Draft NBA. La « professionnalisation » des structures de High School pourrait mettre définitivement la puce à l’oreille d’Adam Silver pour changer la règle du One-and-Done en NCAA. En 2017 et 2019, des bruits de couloir faisaient déjà écho de la volonté du commish de permettre aux lycéens de s’inscrire pour la Draft. En tout cas, cette nouvelle compétition fait déjà le bonheur des coachs de High School. Luke Barnwell, de Sunrise Christian, s’est exprimé sur ESPN.

« Le statut de cette compétition rendrait les équipes plus compétitives. La post-saison va encore élever le niveau de performance de tout le monde. Il n’y pas d’autre choix que de se tenir prêt. »

Mais pour les équipes et les joueurs, d’autres tenants et aboutissants sont à mettre en lumière. Tout d’abord, pour les équipes ne faisant pas partie de l’aventure, c’est une réelle douche froide. Les plus gros talents risquent de fuir vers les nouvelles écuries de la NIBC et le caractère de plus en plus fermé, même à niveau amateur peut être discuté. Pour les joueurs, cette compétition n’est pas forcément une aubaine non plus. La plupart des jeunes prospects risquent d’être déracinés de plus en plus tôt de leur région natale avec toute la pression que cela implique étant donné les enjeux commerciaux et sportifs que comporte la NIBC. Sans compter le fait que leur image sera exploitée dans un but commercial, sans pouvoir en tirer le moindre profit, à l’image de ce qui se produit en NCAA. Des questions émergent aussi pour le championnat universitaire, dont la possibilité de suivre le modèle des jeunots de la NIBC et des tontons de la NBA. Et le danger de ce modèle serait potentiellement inquiétant, puisque certains talents passeraient sous les radars de la Grande Ligue. On peut se demander comment aurait émergé Ja Morant ou Stephen Curry par exemple, très loin de l’Elite 8 avec leurs facs respectives. On peut aussi se demander quel serait le futur de ce championnat qui pourrait tomber en désuétude si la Draft était réouverte aux jeunes bacheliers.

La professionnalisation et la capitalisation autour du sport se produit dorénavant de plus en plus tôt et la crise du COVID ne fait que profiter à la prolifération des ligues fermées, quelque soit le sport, quelque soit le niveau. Rarement exposés par le passé, les joueurs de High School pourraient devenir les nouvelles attractions commerciales des marques. Avec ce que les jeunes peuvent en tirer de positif, tout comme de négatif.

