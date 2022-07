Il a été impressionnant lors du Mondial U17, presque encore plus lors de sa première saison lycéenne aux États-Unis. Cooper Flagg pourrait être la prochaine pépite à surveiller de l’autre côté de l’Atlantique, on parle ici d’un jeune de quinze ans au talent déjà bien présent. Mais en fait, il vient d’où ? On peut avoir ses stats ? Il peut finir en NBA ? Allez posez-vous en détente avec les pieds en éventail, on répond à toutes ces questions.

Cooper Flagg, à la première écoute, ça renvoie à de la pub pour une voiture citadine capable de se parquer partout dans Paris sans éveiller l’attention des contrôleurs de l’A.S.V.P. Difficile donc d’imagine que derrière ce patronyme se cache en fait l’un des plus prometteurs prospects de la planète basket. Commençons par faire une petite revue détaillée du profil du bonhomme : Cooper Flagg, c’est quinze ans pour 2,01 mètres. Déjà, ça vous conditionne physiquement le garçon, bien sûr dominant dans sa catégorie d’âge pour le moment. Originaire du Maine – à l’extrême Nord-Est des States – Cooper a la chance de grandir dans une famille initiée au basketball : Maman a en effet participé quatre fois au phases finales de NCAA avec l’université du Maine. Niveau éthique de travail et transmission de passion, vous avouerez qu’on a fait pire. Pour ce qui est de l’éducation, le petit Cooper fait ses classes à Newport, la ville dont il est originaire. Il entre en 2021 à la Nokomis Regional High School, le lycée privé du coin. Forcément, il est intégré à l’équipe de basket avec déjà l’étiquette d’un futur grand de la discipline. Pas de souci, les moyennes pour sa première année au bahut confirment bien que le bonhomme à de l’or dans les paluches : 21 points, 1o rebonds, 6 passes, 4 interceptions et 4 contres en 22 matchs cette saison. Plus complet hormis du pain, difficile de trouver. Bien sûr, un tel talent attire les récompenses, alors le gamin est honoré par de multiples distinctions comme le meilleur joueur de l’état dans sa catégorie, intégration dans le cinq de la compétition disputée par son lycée… bref, le parcours est pour l’instant au top du top.

Tellement au top d’ailleurs que Team USA souhaite le confronter aux meilleurs joueurs de sa génération lors d’un camp en avril dernier. L’étape est là encore validée avec succès, et la récompense n’est rien d’autre qu’une sélection en équipe nationale U17 pour le Mondial de la catégorie. Direction Malaga en Espagne, ses plages d’eau claire, sa culture et son climat enivrant. Sauf que Cooper n’est pas là pour faire du tourisme, et ses compatriotes non plus. La compétition n’est qu’une sorte de formalité tant les neveux de l’Oncle Sam ont su dominer les débats. L’Espagne en finale du tournoi ? Miam, un bon repas pour Cooper : 10 points, 17 rebonds, 2 passes, 8 interceptions (!) et 4 contres. Aimant à ballons lorsqu’il faut nettoyer l’arceau, Flagg est également un super chapardeur. On notera aussi sa belle vista, puisque le garçon est coutumier des jolies offrandes aux coéquipiers, pas le genre funky non plus mais le genre efficace, et c’est bien le principal. Offensivement, il a bien su marquer son territoire avec une pointe à 18 unités contre la Serbie en quarts. On parle donc ici d’un talent multi-facettes, capable d’apporter sans compter des deux côtés du terrain. Ses chances d’aller en NBA ? Et bien il faudra avant tout être patient pour répondre avec précision. On parle pour Cooper de la classe de 2025 ou 2026, en fonction du retour réfléchi de la ligue vers une inscription à la Draft possible en sortie de lycée. Ce que l’on doit bien saisir aussi, c’est que le bonhomme n’a que quinze piges. L’heure où le basket c’est cool de fou, mais que le corps et l’esprit sont encore en cours de construction. Laissons donc le temps à M’sieur Drapeau de grandir sereinement avant de le considérer comme un réel prospect NBA, mais apprécions néanmoins les qualités sportives qui font déjà plaisir à regarder.

En voilà, un jeune très prometteur ! Cooper Flagg, vous incarnez peut-être le futur du basketball. En attendant, prenez bien le temps de grandir quand même. Tout en jouant au basket bien sûr, parce que c’est bien là votre qualité première. Allez, on risque dans tous les cas de se croiser à nouveau très vite.

