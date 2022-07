On y est, c’est déjà la dernière soirée de cette Summer League 2022 à Las Vegas. Avec une finale entre les Knicks et les Blazers à l’affiche à 21h, on risque de se régaler pour conclure cette dizaine de nuits à regarder un basket que l’on ne voit nulle part ailleurs. On oublie pas non plus les cinq matchs qui nous seront proposés ensuite au fil de la nuit. Allez, par ici la dernière preview de cette édition 2022 !

Le programme du soir :

21h : Knicks – Blazers (finale)

22h : Raptors – Bucks

23h30 : Pacers – Suns

0h : Pelicans – Thunder

1h30 : Warriors – Wizards

2h : Jazz – Nuggets

On commence évidemment avec cette finale de la Summer League 2022, qui est aussi le premier match programmé. Avec une horaire parfaite pour les Européens que nous sommes, aucune excuse pour rater ce match ne sera acceptée. Ok, Knicks – Blazers, c’est pas le Celtics – Warriors auquel on a eu droit en Finales NBA. Mais ça reste un match pour un titre (lol), d’autant plus qu’une bague sera remise aux vainqueurs. Et quand tu t’appelles Jericho Sims ou Luka Garza, ce n’est pas vraiment le genre d’honneur que tu peux te permettre de refuser. Avec un bilan de 3 victoires pour une défaite, les franchises de New York et de Portland se retrouvent en finale grâce à un meilleur point average que les autres équipes qui ont brillé sur ces quatre matchs (Raptors, Bucks, Celtics, Bulls et Thunder). Cette finale est en fait le deuxième épisode de cette Summer League puisque les deux équipes s’étaient déjà jouées il y a 5 jours, avec une victoire des Blazers contre les Knicks (88-77). Avec leur duo de sophomores Miles McBrides – Quentin Grimes, les gars de la Big Apple se verraient bien prendre leur revanche et remporter la première Summer League de leur histoire. Du côté des Blazers, on se doute bien sûr que Keon Johnson, Trendon Watford et toute leur clique ne se laisseront pas faire non plus.

The 2022 #NBASummerLeague Championship Game: The New York Knicks vs. the Portland Trail Blazers 📸 @nyknicks | @trailblazers pic.twitter.com/XsKwwDoQ3Z — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 16, 2022

Pour le reste, on aura donc droit tout au long de la nuit à une série de matchs pour l’honneur. Les dernières occasions pour pas mal de mecs de briller avant de retourner dans leurs championnats respectifs, alors que certains essayeront d’ajouter du poids à leur dossier pour convaincre une franchise de les engager pour la saison qui arrive. Dès 22h, Raptors et Bucks seront sur les parquets. Les deux équipes ont assuré cette année, échouant aux portes de la finale aux 3èmes et 4èmes places. Une dernière occasion de voir la colonie française de Milwaukee à l’œuvre cet été, notamment Hugo Besson, qui attend la décision de la franchise qui l’a sélectionné en juin à la 58e place. À 23h30, les Pacers et les Suns s’affronteront pour aussi conclure en beauté leur Summer League. Comme pour beaucoup d’équipes, on peut se douter que plusieurs gars seront absents pour ce match. Bennedict Mathurin est déjà forfait pour les Pacers, ce qui pourrait aussi être le cas du tricolore Olivier Sarr. Peut être l’occasion pour d’autres joueurs, comme Aaron Nesmith ou le fameux Jo Lual-Acuil, de se montrer à leur avantage. On enchainera dès minuit avec un game entre franchises qui se font un plaisir de développer des jeunes cracks depuis quelques mois : le Thunder et les Pelicans, deux formations qui se présenteront également bien affaiblies, vacances oblige. Du côté de la Louisiane, on risque de devoir encore aligner une équipe D à la suite de la cascade d’absences constatée depuis le début du tournoi. À OKC, le crack Chet Holmgren était absent au dernier match, et on ne voit pas la franchise prendre le risque de le remettre cette fois. On note aussi le forfait du Français Ousmane Dieng, blessé au poignet. Après s’être enfilé un énième café, on conclura cette expérience sociale très spéciale qu’est le suivi complet de la Summer League par deux matchs nocturnes, Warriors – Wizards et Jazz – Nuggets. Le duel des W donnera l’occasion au duo Jonathan Kuminga – James Wiseman de valider son beau début d’été alors que le collectif du Jazz tentera de finir sur une victoire face aux Nuggets de Christian Braun et Isaiah Joe. De quoi bien conclure cette édition, et de quoi mettre un terme définitif à la NBA version 2021-22.

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, on se prépare doucement à tourner la page de cette Summer League 2022 à Las Vegas. Une édition qui nous aura encore apporté son lot de surprises, de perfs aussi impressionnantes que surprenantes, mais aussi de moments WTF comme on les aime à cette période de l’année. Alors on se pose dans le canap’ et on profite des dernières heures de basket de ce mois de juillet, en attendant la début des choses sérieuses dans quelques semaines avec les camps d’entraînement

Source : NBA