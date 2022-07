La blague était tellement facile… qu’on s’est donc dit qu’on allait la faire quand même. Parce que c’est Chris Paul, et parce qu’on est dimanche. Quoiqu’il en soit la news existe bel et bien et à partir de cette édition 2022 le vainqueur de la NBA Summer League repartira donc de Las Vegas avec une bague de champion, pratique pour faire croire aux gosses qu’on a eu une carrière.

On connait quelques joueurs du côté des Kings notamment qui vont encore plus apprécier la ligue d’été. La Summer League de Las Vegas se déroule chaque année au mois de juillet, en ce moment donc, sans blague, et la NBA vient de prendre une décision assez historique (pas du tout) puisque l’on a appris hier que les vainqueurs de la compétition estivale recevraient désormais une belle bague de champions, comme leurs homologues de NBA en juin. En photo ? Ça donne ça, les bijoux ayant été présentés en direct sur ESPN par Malika Andrews et les bagués Richard Jefferson et Matt Barnes.

For the first time, rings will be handed out to the Summer League champions. We got an exclusive look on NBA Today. What do you think? pic.twitter.com/HovjFNXKFE — Malika Andrews (@malika_andrews) July 8, 2022

Vous nous voyez venir, on se dit donc qu’avant la fin de leur carrière… des losers magnifiques comme Chris Paul, Carmelo Anthony voire Russell Westbrook ou James Harden dans quelques années pourraient bien se laisser tenter à participer à la petite sauterie préférée des juilletistes. De là à dire qu’on a traité cette news uniquement pour cette vanne ? Comme vous y allez fort. On attend en tout cas avec impatience de voir Stephen Curry trashtalker des défenseurs en montrant sa main quadruplement baguée… avant que Terence Davis ou Sam Hauser ne lui rétorque que « lui aussi il en a quatre ».

Every player was all-in on the ending of Magic-Kings. Truly don’t understand how anyone can watch that and think the Summer League championship rings are dumb. This is the pinnacle for many of these players to compete for a basketball career. Let the players have their moment. https://t.co/xJ05YzVDv4 — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) July 9, 2022

Le mot de la fin pour Kevin O’Connor, la voix de la raison qu’on l’appelle, qui nous affirme donc que les joueurs étaient dithyrambiques à la vue du bijou et que, en juin ou juillet… une bague reste une bague. Carotte de plus pour une compétition qui envoie du rêve chaque été, c’est vrai que, finalement, c’est peut-être une chouette idée.