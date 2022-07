Il n’a pas encore 32 ans mais il en fait 40, il est basketteur mais il a clairement une dégaine de demi de mêlée, il est à la fois finito pour le basket de haut niveau mais en même temps… tellement utile pour n’importe quelle équipe. Cet homme c’est Matthew Dellavedova, champion NBA avec Cleveland et absent des radars NBA depuis bientôt deux ans, Matthew Dellavedova qui a réapparu à Las Vegas ces derniers jours dans le groupe élargi… des Kings.

Et si l’emmerdeur préféré de ton attaquant préféré faisait son retour en NBA ? C’est en tout cas la question que l’on est en droit de se poser, à en écouter les dernières nouvelles en provenance du Nevada. Aperçu trainant dans les coursives du Thomas & Mack Center de Las Vegas, là où se tient actuellement la Summer League, Matthew Dellavedova s’activerait donc pour retrouver un short NBA en vue de la saison prochaine, et selon Dave McMenamin d’ESPN ce pourrait être avec les Kings, rumeur étayée officiellement hier soir quand le meneur australien est apparu en tribunes en compagnie de Davion Mitchell, Domantas Sabonis, Chimezie Metu, Kevin Huerter et Quinn Cook, ce dernier étant lui aussi dans les petits papiers de la franchise californienne, tout comme Shabazz Muhammad d’ailleurs.

Former Cleveland Cavaliers guard Matthew Dellavedova is working out with the Sacramento Kings in Vegas, in hopes of making a return to the NBA. Delly played for Melbourne United in Australia last season. He got his NBA start in CLE playing for coach Mike Brown, who is now w/ SAC — Dave McMenamin (@mcten) July 9, 2022

En voilà une info qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourds, qui n’est pas piquée des hannetons, bref, une info qui nous permet de claquer deux expressions de pépé. Champion NBA avec les Cavs en 2016 puis parti dans la foulée pour devenir le meneur titulaire des Bucks (on savait rire à l’époque), Delly a depuis emprunté une pente descendante en NBA jusqu’à se retrouver récemment près des siens, dans le championnat australien, à se faire postériser en toute détente dans des matchs que l’on qualifiera de « virils ». Réputé parmi la caste des chiens de garde mais limité en attaque, Dellavedova s’est principalement fait un nom en tant que défenseur qui n’hésite pas à mordre et qui aile s’accrocher à des shorts, chien de garde on vous dit, mais on a pu remarquer sur quelques séquences en NBA et surtout avec les Boomers… il était également capable d’envoyer quelques belles perfs offensives. De là à dire que Delly pourrait rejouer un rôle majeur en NBA ? Posons tout de suite ce cocktail grenadine javel (de la javeline), et partons du fait que si le vétéran australien arrive à se faire une place dans les quinze de Sacto ce sera déjà un sacré pari réussi.

La présence de Mike Brown est – comme dit plus haut – peut-être moins anodine qu’elle n’y parait, et si Quinn Cook et Shabazz Muhammad candidatent également l’ancien back-up de Coach Brown à Cleveland pourrait bien avoir une longueur d’avance du fait de l’histoire commune des deux hommes. Un retour qui nous toucherait car qui nous rappellerait une époque pas si lointaine mais pleine de souvenirs, et un ajout qui serait à n’en pas douter – au minimum – gage d’une grosse upgrade du roster en terme d’expérience.