Pendant ce temps-là, en Australie : Matthew Dellavedova s’est pris le poster de la semaine, tampon sur le dunkeur et embrouille à 10 sur le terrain

Tiens tiens, avez-vous eu des nouvelles de la part de Matthew Dellavedova dernièrement ? Et bien nous, non. Donc quand on le voit pop-up dans l’actualité, on aime aller jusqu’au bout du délire. Loin des parquets NBA depuis quelques mois, le meneur a été au centre d’une action qu’on va qualifier de 100% australienne et 100% Dellavedova.

Ahlala, sacré Matthieu. La teigne, le vilain, la peste qui vous colle au short et fait pression tout-terrain sans oublier de flopper et vous caler un coude dans les gencives. Depuis son passage mythique à Cleveland en 2015, qui lui avait valu une reconnaissance internationale en devenant le bras-droit de LeBron (faut la caler sans se pisser dessus celle-là), Dellavedova avait fait beaucoup de chemin. Milwaukee puis à nouveau Cleveland, mais toujours pas de deuxième titre alors que les béquilles dans les genoux et les croche-pattes en pleine raquette étaient toujours bien là. La saison dernière, Matthew était encore chez les Cavs mais on sentait la transition pointer son nez. Seulement 13 matchs et une vraie interrogation concernant la suite de sa carrière NBA, est-ce que ça valait vraiment le coup de continuer dans cette Ligue ? Est-ce qu’il n’y avait pas mieux à faire ? Champion NBA, propriétaire de chouettes dollars et reconnu dans le monde entier, Dellavedova pouvait finalement écouter son coeur. Et c’est ce qu’il a fait, en décidant de retourner au pays, l’Australie. Signature chez les Melbourne Uniteds, histoire de se rapprocher des siens, avoir une douce vie de famille, et en plus avoir du temps de jeu dans un pays où le basket grandit de plus en plus. On avait donc hâte de voir des petites performances de la part de Delly en NBL, et on était pas déçus en le voyant notamment jouer son deuxième match de la saison face aux South East Melbourne Phoenix (du coup c’est où mdr).

Un match mythique, d’entrée, puisque parmi les adversaires de Dellavedova on pouvait retrouver l’immense Zhou Qi (22 points, 10 rebonds et 7 contres), mais aussi le stagiaire Ryan Broekhoff et Xavier Munford qu’on a croisé auparavant en NBA. Cependant, ce n’est pas cela qui nous intéresse. Non, malheureusement pour Matthew, malgré sa très belle performance (19 points, 10 rebonds et 5 passes), la soirée ne s’est pas tout à fait terminée comme prévu. Déjà, car c’est une défaite qui a été imposée au meneur et ses coéquipiers, mais en plus car l’intéressé s’est pris un poster monumental de la part de Mitchell Creek. En plein troisième quart-temps de ce combat de punks à chien qui se brossent les dents avec du Calgon, une malencontreuse balle perdue de MD va permettre à Creek de prendre appel deux pieds et de grimper l’ex-champion NBA, avec la manière. Et c’est là que le plus drôle a lieu. Car, bien évidemment, nous rappelons à notre lectorat que nous sommes ici en Australie. Donc après avoir vu Creek lâcher son plus beau cri, c’est Mason Peatling qui débarque comme un troisième ligne et enfume Mitchell, le pauvre se demandant encore si la capitale de son pays est Sydney, Melbourne ou Canberra. Tampon en pleine poire, s’en suit alors une mêlée avec pas moins de 10 joueurs et des arbitres qui parviennent à séparer les athlètes avant qu’un des intéressés ne sorte une clé à molette. Plus de peur que de mal donc, mais un vilain poster et une vilaine défaite pour Matthew Dellavedova, dont on aurait aimé prendre des nouvelles différemment ce weekend.

Prochaine fois, on espère avoir une update autrement que sur un rebond offensif qui se transforme en guerre de gangs.