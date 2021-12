Documentaire – 50 for Da City : les Grizzlies sortent un merveilleux reportage sur Zach Randolph, son impact et sa carrière à Memphis

Ce weekend, les habitants de Memphis et les fans des Grizzlies étaient rassemblés pour célébrer le retrait du maillot de Zach Randolph au plafond du FedEx Forum. Un moment rempli d’émotions autour de Zibo le patron du Grit and Grind, mais qui a aussi été précédé par la sortie d’un superbe documentaire : 50 for Da City.

Ce n’est peut-être pas le joueur le plus sexy de l’histoire. Ce n’est peut-être pas l’histoire la plus extraordinaire de tous les temps. Ce n’est peut-être pas le maillot qui s’est le plus vendu, et ce n’est peut-être pas l’équipe qui a fait rêver le plus de monde. Non, c’est sûr, Zach Randolph n’était pas là pour la lumière et les tapis rouges. Mais c’est justement ça, parmi tant d’autres choses, qui a créé une connexion formidable entre l’ailier fort et la région du Tennessee. On retrousse les manches, on met ses bottes et on va à la mine. Récupéré à la fin des années 2000 comme un coup de poker du management, Zach va devenir une des plus belles aventures individuelles des Grizzlies dans un des collectifs les plus célébrés de Memphis. La sortie des Spurs au premier tour, la montée en puissance parmi les All-Stars, son entente avec Marc Gasol et Mike Conley entre autres, dans cet excellent documentaire de plus d’une heure, on revisite la carrière de Zibo sous le maillot des oursons et comment l’attache entre le joueur et la ville fût si forte. C’est chouette de revoir aussi, en son, en image et en témoignage, ce qui fait Zach Randolph. La mère qu’il a eu, l’impact qu’il a eu dans sa communauté, l’amour qu’il y a eu entre les fans et le monstre des rebonds. Alors oui, encore une fois, vous allez nous dire : pas le temps j’ai autre chose à faire. Mais pour avoir regardé ce documentaire, on peut vous garantir une chose, vous ne le regretterez pas. Car de belles histoires de basket avec de belles histoires humaines remplies de belles valeurs, on valide toute l’année.