Stephen Curry, leader incontestable de la course au MVP : chez ESPN, 94 votants sur 100 ont voté 1ère place pour le pyromane des Warriors à un tiers de la saison

Alors que le tiers de la saison régulière se pointe sous notre nez actuellement (28 matchs sur 82), certains se demandent encore qui domine la course au MVP. Plutôt KD, plutôt Giannis, ou quelqu’un d’autre ? Who else, c’est évidemment Stephen Curry qui a ses deux mains sur le volant. Chez ESPN, la simulation effectuée est assez claire.

On aime ranger les voitures dans les bonnes cases, et les cartes dans les bons sachets. C’est comme ça, et encore plus dans le monde du sport.

Alors que Noël approche et le tiers de la saison pointe officiellement son nez, plusieurs équipes font le point sur leurs effectifs pendant que plusieurs médias font le point sur les trophées. Autant être cash avec vous, il y aura également la même chose sur votre média préféré, et on va vous régaler justement en amont des fêtes de fin d’année. Mais chez ESPN, on a tenu à faire ça avec les formes. En effet, le média américain a réuni une centaine de membres de la sphère médiatique pour participer à un vote, qui donnerait une idée de la course au MVP. Des journalistes des 28 marchés NBA, des journalistes internationaux, du journaliste américain sans forcément être dans le basket, vous mélangez le tout, vous filez des bulletins et vous essayez de voir ce que cela donne. Le concept était assez simple, il fallait donner son Top 5 à l’heure actuelle, donc à un tiers de la saison. Entre les dingueries de Phoenix et Golden State, les progrès de Chicago, la sauce du champion en titre, la folie des Nets, la douceur du Heat, la solidité des Clippers ou des Nuggets, il y en avait du vote à distribuer. Mais qui allait sortir et dans quel ordre ? On ne va pas se mentir, il n’y avait pas trop de suspens concernant le 1er. Stephen Curry est reparti avec une énorme avance, lui qui soulève la NBA chez des Warriors leaders de la Ligue. Entre son jeu spectaculaire, l’efficacité de son équipe, ses performances face à de grandes cylindrées, ses statistiques toujours aussi folles et le plaisir qu’il apporte aux yeux des spectateurs, c’était une évidence. Tout aussi évident, le fait qu’il s’agit d’un point à un tiers de la saison. Tout peut se passer par la suite, et on a vu plus d’une course changer après les fêtes de fin d’année. Cependant, si Steph arrive à garder cet écart avec la concurrence, il rejoindrait Wilt Chamberlain dans l’écart réalisé entre deux années de trophées de MVP (2016 et 2022, six ans), et il deviendrait le troisième plus vieux MVP de l’histoire à 34 ans derrière les monstres Michael Jordan et Karl Malone. Des lignes toujours aussi historiques à ajouter à une carrière légendaire, oui on parle bien de Stephen Wardell Curry.

On notera que c’est dans le reste du classement qu’il peut y avoir des discussions, ou du moins des observations plus intéressantes.

1er : Stephen Curry

Stephen Curry 2ème : Kevin Durant

Kevin Durant 3ème : Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo 4ème : Nikola Jokic

Nikola Jokic 5ème : Chris Paul

Chris Paul 6ème : DeMar DeRozan

DeMar DeRozan 7ème et 8ème : Devin Booker et Jimmy Butler

: Devin Booker et Jimmy Butler 9ème : Luka Doncic

: Luka Doncic 10ème : Trae Young

: Trae Young 11ème : Paul George

: Paul George 12ème, 13ème et 14ème : Zach LaVine, Joel Embiid et Donovan Mitchell

Joel Embiid, dans la course avec Nikola Jokic la saison dernière, paye ses blessures et l’absence des Sixers du Top 3 de la Conférence Est. Mais en préchauffage ces derniers temps, il ne faudra pas s’étonner si le Process retrouve le haut du classement aux alentours du All-Star Break. DeRozan, auteur d’un merveilleux début de saison avec les Bulls, gratte le Top 5 mais doit laisser sa place à un Chris Paul qui n’a pas attendu que Devin Booker se réveille pour donner le ton à ses Suns et à la concurrence. Donovan Mitchell doit certainement secouer la tête en voyant qu’encore une fois le Jazz a été mis de côté, mais le démarrage à Utah fût moins spectaculaire que l’an dernier, lorsque Rudy Gobert et sa bande avaient marché sur le classement tout au long de la saison. En attendant de voir si Trae Young et Luka Doncic se bataillent sur la deuxième partie de saison, on remarque surtout l’absence d’un garçon pourtant habitué des récompenses depuis vingt ans : LeBron ! Le début de saison des Lakers mi-figue mi-raisin mélangé aux absences du roi expliquent cette sortie, mais nulle ne doute que l’intéressé prendra personnellement ce classement et enchaînera les dingueries pour que 2022 soit son année. En fait, la vraie observation se trouve dans ce trio de tête, et la question est de savoir quel est l’écart entre Steph et la paire KD – Giannis. Pour le moment, l’écart fait à-peu-près la taille du Nevada, et on attend tous le retour de Klay Thompson pour voir si le niveau de déflagration des Warriors peut être encore plus grand. Mais il faut faire attention à Giannis en particulier, lui qui est en train de retrouver un effectif complet. Les Bucks, intenables, veulent la première place de la Conférence Est et peu de monde se mettra sur leur chemin… hormis Kevin Durant et les Nets. Quelque part, la question est de savoir si (1) Golden State gardera la pôle position à l’Ouest toute la saison et si (2) l’écart avec le leader de la Conférence Est sera si énorme. Dans le cas où Giannis et les Bucks marchent sur la concurrence en deuxième partie de campagne, que fera-t-on si l’autre fou aligne encore des stats de Freak et son équipe est tout en haut de la NBA ? C’est là que Steph va devoir rester régulier dans ses performances, à commencer cette semaine à venir avec un highlight dans son illustre carrière, à savoir le record de Ray Allen du plus grand nombre de trois-points rentrés en NBA.

D’accord ou pas d’accord avec ce classement ? Au tiers du parcours, Stephen Curry semble être le clair leader de la course au MVP. Tout ce qu’on souhaite, c’est qu’il continue à nous régaler, et que les copains du dessous retroussent leurs manches afin de lui mettre un poil la pression. KD, Giannis, on compte sur vous.

Source : ESPN