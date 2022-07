Pendant que Nikola Jokic danse la carmagnole entre deux liqueurs et que Jamal Murray fait bien ce qu’il a envie de faire (ça c’est de l’info), Michael Porter Jr. continue pour sa part son combat contre le temps, son combat contre son corps. Les dernières nouvelles en date sont bonnes, alors on touche du bois et on croise les doigts, en espérant revoir un MPJ pleine bourre à la rentrée, même si 29 défenses ne sont pas d’accord.

Quatre saisons chez les pros pour Michael Porter Jr. depuis sa Draft en 2018, et seulement deux d’entre elles à enfiler un short, à quelque chose près. Une première saison vierge pour réparer un corps déjà meurtri, notamment car on peut aisément dire que MPJ en a plein le dos, quel humour. Après deux saisons relativement solides l’ailier des Nuggets confirme toutefois son immense potentiel offensif et finit même par devenir un joueur qui compte en défense, se rapprochant donc de l’arme fatale imaginée par sa franchise lors de sa draft. Malheureusement, à l’automne 2021 Michael Porter Jr. redevient Jakeul Morteur Punior et se blesse en… ratant un dunk tout seul en contre-attaque. On ne le sait pas encore mais la saison du petit génie est terminée alors qu’elle vient à peine de commencer, et celui que l’on compare parfois à Kevin Durant du fait de son combo mensuration / shooting / talent rejoint Jamal Murray à l’infirmerie des Nuggets jusqu’à nouvel ordre…

Presque un an plus tard ? Le retour. Enfin. Nikola Jokic est depuis devenu un double-MVP et a poussé les Nuggets à être beaucoup plus compétitifs que prévu sans deux de leurs trois meilleurs joueurs, et on devrait donc redécouvrir à la rentrée ce que donne cette équipe au complet puisque si Jamal Murray est en plein processus de ré-explosion, son jeune coéquipier a annoncé hier se sentir en pleine bourre, plutôt rassurant pour les fans coloradiens (ça ne se dit pas) :

« Je pense être revenu à 100% de mes capacités. Je me sens bien et c’est une véritable bénédiction. Je suis très excité à l’idée de refouler les parquets et de rejouer au basket ».

Pour l’originalité de la déclaration on repassera, mais le simple fait qu’elle émane d’un gamin de 24 ans déjà opéré trois fois des lombaires suffit à prendre l’ampleur de la nouvelle. On parle quand même d’un mec qui tutoyait les 20 pions de moyenne avec dix matchs NBA dans les jambes, indéfendable pour beaucoup car trop long et trop adroit, et on parle littéralement d’un joueur capable de faire entrer son équipe dans une autre dimension s’il prend son abonnement premium sur les lattes et non chez le doc.

Une très bonne nouvelle en provenance des Rocheuses, mais une nouvelle que l’on va tout de même prendre avec des pincettes. Le tiercé dans l’ordre Jokic / Murray / MPJ c’est peut-être pour très bientôt à Denver, et bon courage aux défenses NBA pour trouver la parade à un tel brelan d’as. On a hâte, tellement, mais vas-y doucement quand même, on ne sait jamais.