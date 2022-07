Gros coup au moral hier soir dans le camp bleu, puisque l’Équipe de France U17 a donc perdu sa demi-finale de Coupe du Monde face à… l’Espagne, caramba encore eux. Après un parcours jusque-là parfait et une victoire large mais étriquée (si, si) la veille face à la Slovénie de Luka Doncic Jan Vide, l’équipe de Bernard Faure a donc quitté le tournoi face à nos meilleurs ennemis. Enfin « quitté le tournoi » pas vraiment, car il faudra rebondir dès ce soir pour terminer sur une bonne note, à 18h30 face à la Lituanie, pour rentrer au pays breloqué de bronze.

Nous avions la taille et le talent, mais la Roja avait la taille, le talent et l’exécution. Levé d’un meilleur pied que les Bleuets, les Rougets (c’est moche) ont donc validé leur billet pour la Finale, où ils rencontreront ce soir, roulement de tambour, les… Iles Fidji États-Unis. Deux heures plus tôt et c’est ce qui nous intéresse, les gamins de Bernard Faure auront donc l’occasion de terminer leur tournoi avec le sourire, en allant chercher une médaille de bronze tout sauf non-honorable. Pour cela il faudra taper la Lituanie, défaite hier et dans les grandes largeurs par les Iles Fidji enfin on s’est compris. Des Lituaniens qui avaient d’ailleurs battu l’Espagne en poules, des Lituaniens qui ont comme particularité d’être blonds et de savoir shooter, parce qu’un média respectable se doit de scouter un minimum un adversaire de cette envergure. Allez, on a taffé un minimum donc on vous balance quelques dangers locaux. Vytautas Zygas, Justas Stonkus, Aleksas Bieliauskas. Connais pas, on sait juste qu’ils ont logiquement moins de 17 ans.

Côté patrie ? Les noms de Zaccharie Risacher et Illan Pietrus aux plus trentenaires d’entre vous, celui d’Alexandre Sarr vous cause si vous avez plutôt la vingtaine, alors qu’Ilane Fibleuil ne vous dit pas grand chose sauf si vous avez suivi cette saison les résultats du Centre Fédéral. On ne va pas se le cacher hein, on a découvert la majorité de ces joueurs dans les dix derniers jours mais rien de tout ça ne va nous empêcher de faire comme si c’étaient nos frères d’armes ce soir, à 18h30 et en direct sur la chaine YouTube de la FIBA. L’occasion peut-être de redécouvrir le commentateur local prononcer Risacher Riz Sachet, et on attend d’ailleurs de voir comment ce même commentateur prononcera le nom de Kristupas Kepezinskas.

Allez les petits, une médaille mondiale c’est pas rien, comme ne le disait pas mon oncle car il n’a jamais été sélectionneur de quoique ce soit. Il faudra y croire pour lancer de manière concrète une carrière internationale qui promet pour la plupart du groupe, nous on y croit, enfin on croit qu’on y croit. ALLEZ LES BLEUS.