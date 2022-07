On ne change pas un concept qui gagne alors on enchaine. Troisième nuit de Summer League qui se termine et encore plein de belles choses à vous raconter, alors sans plus attendre voici ce qu’il fallait retenir de la nuit dans la ville des as de cœur et des sept de pique.

Les résultats de la nuit :

Sixers – Raptors : une victoire facile de Toronto grâce à des joueurs rompus aux joutes de la Summer League voire plus si affinités. On parle de Dalan Banton, Armoni Brooks et Jeff Dowtin notamment, avec une mention spéciale pour les bons débuts du rookie et pivot camerounais Christian Koloko. En face Jaden Springer a été moins en vue que sur ses premiers matchs et l’essentiel de la marque a été assuré par Isaiah Joe, qui continue de marquer des points, sous les yeux de Doc Rivers notamment.

Bonus track : Julian Champagnie a joué pour les Sixers mais son frère Justin n’est pas sorti du banc des Raptors. Dommage, la bouteille était au frais, la vanne était toute prête mais on la garde pour la prochaine fois.

Kings – Magic : le thriller de la soirée, dont on vous conte les meilleurs moments juste ici. Une fois de plus les Kings ont été à la hauteur de nos demandes en plein mois de juillet, une fois de plus Keegan Murray et Neemias Queta ont donné de beaux signes pour l’avenir, mais cette nuit Paolo Banchero a encore dominé et le Magic s’est imposé au fil d’un scénario… improbable, no spoiler car il faut aller lire l’article.

Bonus track : sachez qu’après avoir affronté les n°3 et 4 de la draft lors de ses deux premiers matchs, Paolo Banchero affrontera Chet Holmgren dès demain soir.

Heat – Celtics : victoire du Heat face aux derniers finalistes NBA, au détail près qu’absolument zéro joueur de Boston n’a évidemment joué les Finales il y a un mois, à un poil d’aisselle de Sam Hauser toutefois. Le Parisien Kyle Allman n’a pas plus trouvé la mire que Javonte Smart et c’est Mychal Mulder qui n’a pas eu besoin de Michelle Scully pour finir meilleur marqueur de Miami en sortant du banc. Nikola Jovic a touché trois ballons en 14 minutes, et pour les Celtics Matt Ryan a pilonné du parking et Sam Hauser n’a pas du tout fêté son contrat comme il se doit.

Bonus track : la belle sortie du Français Juhann Begarin, maladroit mais agressif, avec 13 points et 6 rebonds, à 2/10 au tir et 9/10 aux lancers

Wizards – Pistons : un match entamé tambour battant par les Pistons à tel point que Washington courra toute la rencontre après le score, en vain. Johnny Davis a montré quelques skills intéressants mais a été très maladroit (1/11), laissant Jordan Goodwin et Jordan Schakel nous faire profiter de leurs immenses blases. A Detroit les facteurs X se nommaient cette nuit Braxton Key et Stanley Umude, alors que Isaiah Stewart (14 points et 9 rebonds), Isaiah Livers et Isaiah Jalen Duren (13 points et 6 rebonds) ont porté Detroit à la victoire la moins importante de la saison.

Bonus track : Jaden Ivey était très bien parti puisqu’il avait éclaboussé le début de match de ses accélérations et son talent, mais Isaiah Todd a mis les pieds où il ne fallait pas et la cheville du crack a légèrement tourné. Aucun risque côté Pistons, et un Jaden officieux meilleur joueur d’un match lors duquel il n’a joué que cinq minutes.

Jazz – Hawks : Kofi Cockburn a pris 13 rebonds en 15 minutes, who needs Rudy Gobert, et Bruno Caboclo n’a pas manqué un tir, who needs Donovan Mitchell. Johnny Juzang et Leandro Bolmaro cumulent un joli 3/19, Summer League baby, alors que Jared Butler confirme qu’il est un chouïa en avance sur la concurrence locale. Pour les Hawks tout dut difficile avec une poursuite du score pas vraiment productive du fait d’une attaque enrhumée comme si l’on parlait d’une Winter League.

Bonus track : 8 points et 6 rebonds pour Alpha Kaba, merci aux Hawks de nous rappeler qu’Alpha Kaba existe.

Rockets – Thunder : l’autre main event de la soirée car théâtre de l’affrontement entre le n°2 et le n°3 de la Draft. Le premier s’est incliné face au second mais les deux se sont neutralisés, beau teaser d’un duel qui pourrait devenir un classique. Mention spéciale à Tari Eason pour les Rockets et Jalen Williams pour OKC, et à Ousmane Dieng qui continue d’envoyer des steakos à 3-points mais que personne n’arrête lorsqu’il part au cercle. Tre Mann a shooté à 1/13 et aucun joueur du Thunder n’a scoré de loin mis à part au premier quart, et pour Houston le duo Christopher / Nix a fait le boulot avant que les Fusées ne l’emportent grâce à un dernier shoot raté de Josh Giddey.

Bonus track : un homme est entré une minute pour Houston, et cet homme s’appelle Brown Alum Tamenang Choh. Voilà, c’est tout.

Grizzlies – Clippers : match à sens unique durant lequel on a très vite vu les Clippers s’envoler, surtout du fait de la maladresse des Grizzlies finalement. Seule éclaircie dans la pénombre du Tennessee cette nuit, le nouveau carton de Kenneth Lofton, efficace pendant une dizaine de minutes avant de décider de devenir injouable lors du dernier quart et de terminer le match avec 18 pions dont 12 quasiment consécutivement en fin de match.

Bonus track : une première encourageante pour le Français Moussa Diabaté avec 10 points et 7 rebonds, un joli tomar mais un peu de maladresse aux lancers.

Blazers – Pelicans : une soirée à oublier pour les Pelicans, mis à part une entame de match plutôt bien gérée. Dyson Daniels s’est fait mal à la cheville, Naji Marshall a visé de travers, Trey Murphy III l’a imité et Jose Alvarado n’a pas joué, de quoi nous mettre chafouin pour les quelques prochaines heures. A Portland les tris NBAers Keon Johnson, Brandon Williams et Trendon Watford ont fait le boulot devant Damian Lillard, on espère d’ailleurs qu’il avait payé sa place et qu’il paiera le restau aux copains après le match. Car maintenant, Dame a intérêt à tout payer.

Bonus track : dans Didi Louzada il y a « lose ».

Les images marquantes de la nuit :

Christian Koloko sends this shot into the stands 🚫 Live Now on @NBATV pic.twitter.com/5eCB0Nr74n — NBA (@NBA) July 9, 2022

Armoni Brooks pulls up from DEEP for his 3rd trey of the Q1! Live Now on @NBATV pic.twitter.com/lKCvr9SQWe — NBA (@NBA) July 9, 2022

Paolo rips down the reverse SLAM💪 Live Now on ESPN pic.twitter.com/H5EEJ3hF4K — NBA (@NBA) July 9, 2022

Neemias Queta said NOPE ❌ pic.twitter.com/ctEDus8de6 — NBA (@NBA) July 9, 2022

PAOLO BANCHERO PULLS OUT THE 360 WATCH LIVE ON ESPN pic.twitter.com/UNKwGfUNKg — NBA (@NBA) July 9, 2022

Paolo Banchero whipping dimes across the court 🏀 pic.twitter.com/IMcCr9XF3j — NBA (@NBA) July 9, 2022

JUSTIN JAMES WITH THE BASELINE SLAM ‼ pic.twitter.com/YBWGvLqdDz — NBA (@NBA) July 9, 2022

Neemias Queta cuts the lead to 3️⃣ and KEEGAN MURRAY TIES IT UP AND SENDS IT TO OT#NBASummer Overtime on ESPN pic.twitter.com/gQF8cWUbsi — NBA (@NBA) July 9, 2022

Emanuel Terry with the CLUTCH GAME SAVING BLOCK! OT2 Live On ESPN pic.twitter.com/ifyHbDLsnC — NBA (@NBA) July 9, 2022

Paolo Banchero dimes it to Emanuel Terry for the game-winning bucket in double OT and the @OrlandoMagic WIN! pic.twitter.com/Yp2dVJGZLi — NBA (@NBA) July 9, 2022

#1 Overall pick Paolo Banchero gets the game-saving rejection! pic.twitter.com/jAqtXGUr5A — NBA (@NBA) July 9, 2022

Jaden Ivey gets to his stepback and drains a rainbow 3 🔥 Watch Now on ESPN 2 pic.twitter.com/wTzjGneJED — NBA (@NBA) July 9, 2022

Check out this dime from Jaden Ivey in the open floor! Watch Live on ESPN 2 pic.twitter.com/BK9GK3acsZ — NBA (@NBA) July 9, 2022

Jalen Duren wasn’t having it ❌@DetroitPistons Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/4O05AUcDVm — NBA (@NBA) July 9, 2022

Jared Butler finds Bruno Caboclo in transition for the alley-oop link up on @NBATV pic.twitter.com/PkM1F5rNya — NBA (@NBA) July 10, 2022

Borisa Simanic locking down the paint on @NBATV 🔒 pic.twitter.com/0GjmMIP7LT — NBA (@NBA) July 10, 2022

Chet getting in his bag early on ESPN 2 pic.twitter.com/E4AfCHABRE — NBA (@NBA) July 10, 2022

JayGup finds Tari Eason on the break ✈ Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/lEW7eQWvjU — NBA (@NBA) July 10, 2022

Josh Giddey is too smooth with it 🌪 Watch the @okcthunder Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/JeGMZ0ZIno — NBA (@NBA) July 10, 2022

The pass by Josh Giddey or the finish by Chet Holmgren? Watch the @okcthunder connection on ESPN 2 pic.twitter.com/sYskSYAZug — NBA (@NBA) July 10, 2022

Jake LaRavia’s vision is on 💯 Watch Live on @NBATV pic.twitter.com/XCyE4bbu1l — NBA (@NBA) July 10, 2022

TyTy Washington beats the buzzer from deep 🎯 pic.twitter.com/VUX4MkS2ct — NBA (@NBA) July 10, 2022

Jabari Smith Jr. flashes his interior defense then responds with a triple 🔥 pic.twitter.com/rEsFqZcOQd — NBA (@NBA) July 10, 2022

Chet getting the block party started in the second half on ESPN 2 pic.twitter.com/IWPi7R2DIr — NBA (@NBA) July 10, 2022

Moussa Diabate spins out the post and rips down a dunk on @NBATV pic.twitter.com/HhauL7Jw9Q — NBA (@NBA) July 10, 2022

Tough Buckets 🤝 Jabari Smith Jr.@HoustonRockets Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/efr7GBOq3k — NBA (@NBA) July 10, 2022

Josh Giddey has 20/20 vision 🥽 pic.twitter.com/i4Ng4E08C2 — NBA (@NBA) July 10, 2022

Chet recovers to the pain and pins the shot to the backboard 📌@okcthunder live now on ESPN 2 pic.twitter.com/WsviZNl7Eh — NBA (@NBA) July 10, 2022

All out hustle by Jabari Smith Jr to gain possession late in Q4 on ESPN 2 pic.twitter.com/WcNA0R7BMP — NBA (@NBA) July 10, 2022

Keon Johnson with the REJECTION 🚫 pic.twitter.com/vLPGCeyutv — NBA (@NBA) July 10, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Paolo Banchero made the game-winning block and dime in double OT leading the @OrlandoMagic to the #NBA2K23SummerLeague W! Paolo Banchero: 23 PTS, 6 REB, 6 AST, 4 STL, 2 BLK

Neemias Queta: 23 PTS, 8 REB

Keegan Murray: 20 PTS, 9 REB, 4 3PM pic.twitter.com/cKz8UFX1r6 — NBA (@NBA) July 9, 2022

Le programme du soir :