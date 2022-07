Chet Holmgren nous avait offert des débuts fracassants lors de la Salt Lake City Summer League mardi soir, et Jabari Smith Jr. avait été efficace mais néanmoins plus discret pour sa première, jeudi face au Magic de Paolo Banchero. Cette nuit les deux hommes se croisaient, déjà, sur le parquet de Las Vegas, pour nous donner un premier aperçu de ce qui pourrait devenir l’une des rivalités les plus intenses de ces prochaines saisons. Avantage Jabari pour cette première, mais ça s’est joué à un cheveu de Josh Giddey.

Une victoire de deux petits points des Rockets, mais une victoire qui ne fera pas forcément date car remporter des matchs n’apparait pas comme l’objectif n°1 en Summer League. Non ca sur ce genre de « compétition » estivalen nous ce qu’on veut c’est apprécier – ou non – les premiers pas des rookies fraichement draftés, et accessoirement se taper des barres en matant jouer des mecs que la NBA n’appellera jamais. Chet Holmgren et Jabari Smith Jr. rentrent évidemment dans la catégorie citée en premier, et cette nuit le n°2 et le n°3 de la Draft croisaient donc le fer pour la première fois, avec un focus évident sur leur match-up directe. Ce qu’on peut arguer ce matin ? Tout d’abord que le poste 4 des Rockets a donc enchainé en trois jours avec les deux seuls rookies draftés plus haut que lui, quel beau hasard, et que l’ancien délégué de classe d’Auburn s’est mieux démerdé face à Chet que face à Paolo. Une petite mi-temps pour trouver la mire mais la promesse de buckets par dizaine grâce à la pureté de son tir, et une polyvalence intéressante avec à la fois une belle présence défensive, du hustle même, et un peu de scoring pour saupoudrer le tout. En ce qui concerne le Chet Code ? Toujours autant de facilité malgré son déficit de poids, de la puissance dessous et, surtout, quelques crêpes violentes en défense, en détente droit comme un I ou en tabassant la planche comme un sauvage. Au final deux hommes qui se neutralisent, même si ce sont bien les Rockets qui l’emporteront, de deux petits points, après une dernière tentative ratée d’un Josh Giddey qui avait pourtant – encore – montré qu’il avair environ autant de talent que la moitié de ses teammates en cumulé.

Chet getting in his bag early on ESPN 2 pic.twitter.com/E4AfCHABRE — NBA (@NBA) July 10, 2022

Jabari Smith Jr. flashes his interior defense then responds with a triple 🔥 pic.twitter.com/rEsFqZcOQd — NBA (@NBA) July 10, 2022

Chet getting the block party started in the second half on ESPN 2 pic.twitter.com/IWPi7R2DIr — NBA (@NBA) July 10, 2022

Tough Buckets 🤝 Jabari Smith Jr.@HoustonRockets Live Now on ESPN 2 pic.twitter.com/efr7GBOq3k — NBA (@NBA) July 10, 2022

Chet recovers to the pain and pins the shot to the backboard 📌@okcthunder live now on ESPN 2 pic.twitter.com/WsviZNl7Eh — NBA (@NBA) July 10, 2022

All out hustle by Jabari Smith Jr to gain possession late in Q4 on ESPN 2 pic.twitter.com/WcNA0R7BMP — NBA (@NBA) July 10, 2022

Les teammates de Josh parlons-en, et commençons par louer le nouveau match solide d’Ousmane Dieng, toujours aussi maladroit de loin mais du genre inarrêtable lorsqu’il décide de monter au cercle sur son drive. Jalen Williams a une nouvelle fois été très intéressant avec une quinzaine de pions couplée à une grosse activité pendant que son presque homonyme Jaylin Williams fêtait sur le banc son contrat de quatre ans signé quelques heures plus tôt, Tre Mann aurait pu shooter toute la nuit qu’il n’en aurait pas rentré bien plus et Aaron Wiggins a rappelé que la rotation sur les postes arrières allait être folle cette saison dans l’Oklahoma. Pour Houston ? Nouvelle grosse sortie du rookie Tari Eason, un énorme tomar d’Aric Holman sur Chet Holmgren, de belles dispositions montrées par TyTy Washington et le scoring assuré essentiellement par Josh Christopher et Daishen Nix.

12 points à 3/10 au tir et 6/6 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes, 2 steals et 4 contres pour la Licorne du Thunder, 12 points (à 5/19), 9 rebonds, 1 passe, 4 steals et 3 contres pour le futur de Houston. Un partout la balle au centre, ou plutôt victoire au chifumi pour Jabari, et deux hommes que l’on retrouvera lundi soir avec un grand sourire. Le programme à venir ? Les Spurs pour le Jab, et… le Magic pour Chet Holmgren, pour une nouvelle explication de texte sur le podium de la Draft 2022.