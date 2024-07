Summer League (California Classic) : tous les rosters

Le basket reprend en NBA, ou du moins en Summer League pour le moment. Ce samedi commence la California Classic Summer League du côté de Sacramento et San Francisco. L’occasion de voir certains rookies montrer de quel bois ils sont fait. On vous balance déjà la liste des rosters des équipes présentes.

Pour ceux qui s’attendaient à 30 listes, et bien non, il n’y a que 6 équipes qui disputent cette California Classic Summer League 2024, à savoir le Miami Heat, les Charlotte Hornets, les Golden State Warriors, les Sacramento Kings, les San Antonio Spurs et les Los Angeles Lakers. Sans plus tarder, voilà les six rosters qui disputeront la compétition.

Pour le calendrier complet des matchs c’est par ici

Sacramento Kings release their California Classic summer league roster for both Sacramento and San Francisco. Devin Carter is not on either roster. Keon Ellis, Colby Jones and Drew Timme will play in Sacramento. pic.twitter.com/m8EiP03s9a

— James Ham (@James_HamNBA) July 3, 2024

Summer League Roster ✔️ pic.twitter.com/9VTtfjkfAP

— Los Angeles Lakers (@Lakers) July 3, 2024

Golden State Warriors 2024 Summer League Roster: pic.twitter.com/WXDwSYfgei

— Warriors PR (@WarriorsPR) June 30, 2024

Josh Christopher and Kel’el Ware highlight the Heat’s Summer League roster: pic.twitter.com/J3h0sO9d7k

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) July 3, 2024

Get the sunblock ready for these guys 🧴Summer team is ready 😎

🔗 https://t.co/AJIVvNfUD1 pic.twitter.com/jJwsZK0N47

— Charlotte Hornets (@hornets) July 2, 2024

Spurs have announced their official Summer League roster and staff: pic.twitter.com/MPVuTa9wfM

— Noah Magaro-George (@N_Magaro) July 1, 2024

Sans surprise, on retrouve pas mal de rookies de la dernière cuvée. Stephon Castle avec les Spurs, Tidjane Salaun avec les Hornets, Kel’el Ware avec le Heat, Dalton Knecht et Bronny James pour les Lakers. Pas de Devin Carter chez les Kings, qui ont envoyé Keon Ellis pour mener leur roster. Brandon Miller avec les Hornets ne devrait pas avoir de mal à rouler sur la compétition après sa saison rookie de premier plan. Chez les Français, on a du monde avec bien sûr Tidjane Salaun, mais aussi Armel Traoré, Mohamed Diarra, Yves Pons, Sidy Cissoko, Lucas Dufeal et Neal Sako.