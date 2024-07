Hier soir l’Équipe de France a joliment débuté sa prépa pour les Jeux en éclatant la Turquie 96-46. Victor Wembanyama a été grand, tout le monde s’est bien amusé, mais une question demeure : qui seront les quatre joueurs coupés par Vincent Collet en vue de Paris 2024 ?

Ils sont quelques uns à avoir déjà réservé leur chambre à Paris et/ou Lille. Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Guerschon Yabusele ou Nicolas Batum pour ne citer qu’eux. Mais pour le reste le flou reste entier, pour certains plus que d’autres. On sait que Vincent Collet et son staff communiqueront la liste définitive des 12 Olympiens lundi, mais en attendant chacun doit faire ses preuves pour espérer décrocher le ticket.

Hier soir certains ont marqué plus de points que d’autres, et tout cela a semble-t-il participé à la réflexion globale du sélectionneur, comme il l’expliquait en sortie de match au micro de la chaine l’Équipe :

“Le match de ce soir est une belle avancée en terme de sélection. J’ai presque l’équipe dans ma tête.”

La deuxième info, c’est aussi que si la FFBB avait communiqué à la base sur un cut de deux joueurs aujourd’hui même, le Vince a finalement choisi d’emmener ses 16 garçons en Allemagne pour la suite de la prépa. Pas une mauvaise chose pour la vie de groupe, même si les quatre “sacrifiés” vivront sans doute un moment compliqué.

Plus que quelques jours avant “The Decision” made in Vincent Collet, le suspense bat son plein. Et tiens, petit jeu, c’est qui vos douze à vous ?…

Source texte : L’Équipe