C’est bientôt le moment de lancer la Summer League de Salt Lake City. Du 8 au 10 juillet, Thunder, 76ers, Grizzlies et Jazz vont se mettre sur la gueule histoire de tester leurs jeunes. On connaît les horaires, certains des rosters sont disponibles, c’est parti pour passer en revue tout ça.+ !

Le programme

Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juillet :

1h00 : 76ers – Thunder

3h00 : Jazz – Grizzlies

Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juillet :

1h00 : 76ers – Grizzlies

3h00 : Jazz – Thunder

Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juillet :

1h00 : Thunder – Grizzlies

3h00 : Jazz – 76ers

Les rosters

Au niveau des équipes envoyées par les franchises, c’est le Jazz qui a dévoilé son roster le premier. Un roster… étonnamment compétitif puisqu’on retrouve déjà Kenneth Lofton Jr. qui commence à avoir de l’expérience dans la compétition. Ce bon vieux Kenny va bien pouvoir nous faire un 38/16 pour essayer de faire croire à tout le monde qu’il a le niveau pour intégrer une rotation en NBA. On a aussi Keyonte George, le meilleur passeur parmi les rookies de l’année passée. Les rookies Cody Williams, Isaiah Collier et Kyle Filipowski seront de la partie, sans oublier d’autres joueurs bien expérimentés en NBA comme Darius Bazley, Taylor Hendricks et Brice Sensabaugh. Celui dont la présence sonne un peu comme une punition par contre, c’est bien Walker Kessler qui a déjà deux exercices NBA complets dans les jambes et qui a tout de même fini la saison dernière deuxième meilleur contreur de la ligue.

Utah Jazz have one of the strongest Summer League rosters I’ve seen so far this year. A lot of young talent in this group pic.twitter.com/dKakLnibYe

— HoopsWill (@HoopsWill) July 2, 2024

Chez les 76ers, le tiktokeur Jared McCain sera bien de la partie, mais aussi l’autre rookie Adem Bona. De ceux qu’on a déjà vu pas mal en NBA, on retrouvera Ricky Council IV, R.J. Hampton et Romeo Langford.

Philadelphia 76ers 2024 Summer League Roster has been announced pic.twitter.com/vIj1D75SOq

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 3, 2024

Le Thunder enverra pour sa part et entre autres ses deux rookies Ajay Mitchell et Dillon Jones avant de dévoiler, peut-être, un roster plus étoffé pour la Summer League de Vegas

On aura sûrement droit à du Zach Edey par ci, du GG Jackson par là, on fera semblant de s’intéresser à ce que fait Armando Bacot et ça devrait le faire pour cette Summer League de Salt Lake City. Rendez vous ce lundi pour commencer à voir ce que valent tous ces petits jeunes.