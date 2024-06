NBA Draft : Kyle Filipowski sélectionné en n°32 par le Utah Jazz !

Le Utah Jazz sélectionne un des prospects les plus en vue de ce second tour de Draft 2024. Kyle Filipowski aurait pu être choisi dès le premier hier soir, mais c’est bien en n°32 que l’équipe de Salt Lake City qui le récupère.

Un intérieur de 2m13 qui sait tirer, dribbler, faire des spin-moves et passer, sur le papier ça fait rêver et ça sonne comme un prospect sélectionné au premier tour de la Draft. Sauf que sa petite envergure, sa mobilité assez moyenne tout comme ses qualités athlétiques en général et une mauvaise adresse aux lancers-francs ont freiné les scouts. Il n’empêche qu’hier soir, après le premier tour, Jayson Tatum, l’ancien de Duke affirmait que les franchises allaient regretter de laisser passer Kyle Filipowski. Ses qualités font de lui un joueur qui pourrait s’imposer en NBA, ses défauts en font quelqu’un qui peut rapidement sortir de la Ligue. Le temps nous le dira !

Utah fait un très joli coup à la Draft :

Cody Williams

Isaiah Collier

Kyle Filipowski

L’an dernier ils ont fait :

Taylor Hendricks

Keyonte George

Brice Sensabaugh

Y’a de l’avenir chez le Jazz.

Faut demander aux anciens de bouger.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Après Cody Williams et Isaiah Collier, le Utah Jazz poursuit sa Draft d’une manière très intéressante. Le mot d’ordre est le talent et le Front Office vise des joueurs qui étaient attendus plus haut dans les mocks. À première vue, le fit entre Kyle Filipowski et l’équipe de Salt Lake City n’est pas évident. Il arrive sur un poste déjà bien rempli et avec un profil très proche de celui de la star de l’équipe Lauri Markkanen. Il pourra au moins profiter des conseils du Finlandais, cela pourrait bien le tirer vers le haut. Reste à voir si l’ancien des Chicago Bulls et Cleveland Cavaliers restera longtemps dans l’effectif. À Kyle Filipowski de profiter de chaque seconde à ses côtés pour s’améliorer et gagner sa place en NBA.