Zaccharie Risacher se fait déjà bien intégrer par sa franchise des Atlanta Hawks. A peine arrivé en Géorgie, le premier pick de la Draft NBA 2024 va donner le coup d’envoi d’un match de baseball entre les Braves d’Atlanta et les Pirates de Pittsburgh. Baseball Zacch, la classe !

Ouaiiiiiis du baseball pour Zacch ! https://t.co/0613GOV0RJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

C’est toujours la tradition pour les nouvelles coqueluches du sport américain, que ce soit en basketball, football américain, baseball ou hockey. On prend le petit nouveau prometteur de l’une des équipes de la ville et on l’envoie dans d’autres arènes de sport de la franchise pour donner un coup d’envoi et se faire accueillir par les habitants de la ville. Un moment sympa qui fait un peu office de baptême pour les nouveaux joueurs.

Wemby in the building. #RepBX pic.twitter.com/NhMMaDiGNm

— New York Yankees (@Yankees) June 20, 2023

Une coutume sympa qui met en avant l’hospitalité nord-américaine et leur désir de faire évoluer les petits nouveaux dans un contexte où ils se sentent appréciés et bienvenus. Victor Wembanyama était lui aussi passé par là, pour la franchise des Yankees de New York. Wemby avait carrément balancé une balle dans le public. Quel jet !

Wemby threw a baseball into the stands, and the reaction from Yankees manager Aaron Boone 😂pic.twitter.com/R8RFFTwAzF

— Dime (@DimeUPROXX) June 21, 2023

C’est le début de l’aventure à Atlanta pour Zaccharie Risacher, et on lui souhaite de se faire accueillir bien comme il faut par la ville d’Atlanta. Avec la Summer League qui arrive, le camp d’entraînement qui n’est jamais bien loin, la pré-saison qui sera plus vite là qu’on le croit, Zacch fait bien de profiter de chaque occasion qu’il a pour s’éclater. D’ailleurs il aime bien le baseball mais il y a aussi un agenda sympa qu’il vous conseille, si jamais.

