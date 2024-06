Alors que Kentavious Caldwell-Pope va devenir agent libre et risque de quitter Denver dans les prochains jours, on en connaît un qui n’ira nulle part : Jamal Murray. Une prolongation de contrat XXL est dans les tuyaux.

Selon Shams Charania de The Athletic, les Nuggets et Jamal Murray sont sur le point de trouver un accord sur une extension de 209 millions de dollars sur quatre ans.

Wow ! Prolongation à venir pour Jamal Murray à Denver, on parle de 209 millions de dollars sur 4 ans ! https://t.co/cEMzN3nkLr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

C’est un sacré montant mais la nouvelle ne surprendra personne.

S’il n’a jamais été All-Star dans sa carrière NBA, Jamal Murray s’est imposé comme une superstar en Playoffs quand Denver a raflé le titre de champion NBA en 2023 : 26 points, 6 rebonds et 7 passes de moyenne, pas loin de la barre des 50-40-90 en pourcentages, c’est du très lourd, surtout quand on se souvient de ses exploits dans le money-time. Sa campagne de Playoffs 2024 – perturbée par une blessure – a été beaucoup plus compliquée, mais ça ne l’a pas empêché de crucifier les Lakers au buzzer (coucou Anthony Davis). Jamal Murray est le lieutenant de Nikola Jokic, son bras-droit, et les Nuggets n’ont pas réfléchi à deux fois au moment de le prolonger.

Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, Jamal aurait néanmoins pu attendre une année supplémentaire pour décrocher un contrat max de cinq ans au lieu de quatre (pour 60 millions supplémentaires), et même un contrat supermax en cas de nomination All-NBA en 2025. Mais avec les blessures qu’il a connues (notamment une rupture d’un ligament du genou en 2021), Jamal Murray a préféré sécuriser son compte en banque.

__________

Source texte : The Athletic