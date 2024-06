Tidjane Salaün portera le numéro 31 aux Charlotte Hornets

Après la Draft, l’une des questions que les gens se posent est de savoir quel numéro portera le dernier arrivant dans sa nouvelle franchise. A Charlotte, Tidjane Salaün portera le numéro 31 !

La tradition du numéro 31 va donc continuer dans la famille, en tout cas du côté de Tidjane. Le numéro 31 étant libre chez les Hornets, l’ancien Choletais n’a pas eu à réfléchir très longtemps pour faire son choix. Dans cette vidéo où on le voit floquer son propre maillot, il indique que c’est le même numéro que prend habituellement sa sœur Janelle, qui évoluait cette année à Villeneuve d’Ascq.

31 is pressed and ready 👔 pic.twitter.com/8kb00QrqYd

— Charlotte Hornets (@hornets) June 27, 2024

Tidjane Salaün, 6è choix de la Draft NBA 2024, succède à un certain Nathan Mensah dans l’histoire des Hornets ayant porté le numéro 31. Peu de joueurs ont porté ce numéro dans la franchise de Caroline du Nord, les plus illustres étant Kurt Rambis et Malik Rose. Ce numéro est en tout cas une histoire de famille chez les Salaün, et Tidjane embarquera un peu de Janelle à chaque fois qu’il foulera les parquets avec ce numéro.

