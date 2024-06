Un intérieur de 2m13 qui aime bien shooter de loin, ça intéresse souvent les recruteurs. Fort de deux belles années avec Duke en NCAA, Kyle Filipowski est un prospect intéressant dans sa capacité à organiser une attaque. Annoncé au premier tour, voici tout ce qu’il faut savoir sur son profil !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 20 ans , mais il fêtera son 21e anniversaire au début de la saison prochaine

, mais il fêtera son 21e anniversaire au début de la saison prochaine Poste : pivot ou ailier-fort

Équipe : Duke Blue Devils (NCAA)

(NCAA) Taille : 2m13 , comme Lauri Markkanen

, comme Lauri Markkanen Poids : 104 kilos , comme Dereck Lively

, comme Dereck Lively Envergure : 2m08 , vraiment pas énorme pour sa taille, similaire à celle de Donovan Mitchell

: , vraiment pas énorme pour sa taille, similaire à celle de Donovan Mitchell Statistiques 2023-24 : 16,4 points, 8,3 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,1 interception et 1,5 contre (30,4 minutes de moyenne en 36 rencontres)

: 16,4 points, 8,3 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,1 interception et 1,5 contre (30,4 minutes de moyenne en 36 rencontres) Comparaison NBA : des beaux airs de Zach Collins et Kelly Olynyk (dans le basket et non physiquement)

: des beaux airs de Zach Collins et Kelly Olynyk (dans le basket et non physiquement) Prévision TrashTalk : premier tour hors loterie dans la Draft NBA 2024

Son parcours

Kyle Filipowski est né le 7 novembre 2003 à Middeltown (New York). Remarqué assez tôt pour sa fluidité et sa vision de jeu malgré ses grandes dimensions, il est considéré comme une recrue cinq étoiles et s’engage avec la prestigieuse université de Duke en NCAA.

Dès sa saison de freshman, Filipowski confirme son talent en envoyant 15 points et 9 rebonds de moyenne. Si son efficacité derrière l’arc n’est pas satisfaisante, il est nommé rookie de l’année dans la Conférence ACC et même MVP du tournoi ACC. Hésitant à se présenter à la Draft 2023, l’intérieur fait le choix de rester une année supplémentaire à l’échelon universitaire pour peaufiner son jeu. En 2023-24, celui qui est surnommé “Flip” progresse dans presque tous les secteurs du jeu et parvient à trouver plus de constance à 3-points. Pivot shooteur et facilitateur précieux en attaque, il est le pilier principal de Duke toute la saison avec Jared McCain en tant que bras droit, lui aussi candidat à la draft.

Discipline autoproclamé de la mentalité de Kobe Bryant, qui ne quitte pas sa bannière Twitter, l’intérieur dit s’inspirer de Lauri Markkanen et Nikola Jokic sur le parquet. Certains défauts et un potentiel jugé limité l’empêchent d’être projeté dans le haut de la Draft NBA 2024, mais Kyle Filipowski ne devrait pas quitter le premier tour.

Ses points forts

Potentiel à 3-points

Jeu au poste

Facilitateur offensif à la bonne vision de jeu

Bon bagage technique pour sa taille

Quand l’on a un penchant pour le shoot et que l’on mesure 2m13, ça se remarque. Si Kyle Filipowski peut jouer pivot ou ailier-fort, cela ne change rien au fait qu’il aime tenter sa chance de loin. En trois tentatives la saison dernière, ses 34% de réussite – en forte progression – ne sont pas complètement satisfaisants mais laissent entrevoir un potentiel. Certains soirs où il a la main chaude, “Flip” peut envoyer 3 ou 4 bombinettes du parking.

A côté de ça, l’intérieur a développé un jeu au poste intéressant en NCAA, lui permettant de profiter de son avantage de taille pour aller chercher des points dans la raquette.

Kyle Filipowski in a 84-79 win vs. Georgia Tech : 30 points (10-24 shooting, 4-5 from 3 & 6-11 from the FT line), 13 rebounds, 4 assists & 2 blocks in 37 minutes pic.twitter.com/q37ZmsSS0T

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) January 14, 2024

Mais la qualité principale de son profil, ce sont ses capacités de ball-handler pour sa taille. Fluide balle en main, il a montré de très belles séquences à la passe et se distingue plus largement par sa vision de jeu. En départ en dribble, Filipowski est aussi capable de caler le spin-move ou le crossover qu’il faut pour faire la différence, ce qui fait qu’il n’a pas vraiment de point faible offensivement.

En défense, si ce n’est pas sa qualité première, le pivot ne compte pas l’énergie qu’il dépense et apparaît souvent engagé au rebond comme en un contre un. Son envergure n’est pas non plus dans ses points forts, mais il peut apporter de la protection d’arceau avec 1,5 contre par soir.

Kyle Filipowski attacking off the dribble. Has become underrated in my opinion, a 6’11” (w/o shoes) big with some dribble/pass/shoot appeal. pic.twitter.com/k3cgvgmZBr

— Matt Powers (@DraftPow) June 13, 2024

Ses points faibles

Physiquement limité

Mobilité latérale en dessous de la moyenne

Adresse aux lancers-francs

Au-delà d’un nombre important de pertes de balle qui entache parfois ses performances, Kyle Filipowski manque de longueur et n’a pas rassuré au NBA Draft Combine. En plus d’une envergure négative (2m08), le seven-footer n’a pas excellé dans les tests de vitesse et de saut, témoignant d’une mobilité latérale limitée. Alors qu’il semble plus vif que les pivots traditionnels, il pourrait être en difficulté en NBA. Malgré son énergie, Filipowski a encore plusieurs zones d’ombre en défense dont un manque de verticalité et de force.

Aussi, Flip ne sera pas servi au poste à la même fréquence qu’en NCAA. Loin d’être parmi les athlètes les plus impressionnants de la cuvée, il doit trouver des solutions dans la création pour lui-même. Dans le même temps, ses qualités de shooteur relèvent encore trop du conditionnel. Son efficacité derrière l’arc est dans la moyenne tout au plus, mais son adresse aux lancers-francs est beaucoup plus inquiétante. Avec à peine 67% de réussite, contre 76 lors de sa saison freshman, Kyle Filipowski doit encore prouver son tir.

Ce qui va faire la différence

A quel point peut-il bien défendre en NBA ?

Kyle Filipowski n’est pas reconnu pour sa défense, mais cela ne l’empêche pas de faire les efforts. Par séquences, il a pu tenir le coup en un contre un, et même si son manque de longueur peut être handicapant à l’intérieur, il a des armes pour gêner ses vis-à-vis. Alors qu’il paraît peu probable qu’il puisse devenir un défenseur d’élite en NBA, l’important sera de ne pas être un maillon faible. Si les efforts sont présents et que les limites physiques sont moins graves que prévu, cela peut être la différence entre un pivot remplaçant sympa offensivement (comme Zach Collins), ou un titulaire en puissance qui a la confiance d’une franchise.

Projection NBA

En considérant les qualités offensives du garçon, on devrait retrouver Kyle Filipowski dans une rotation NBA sans trop de problèmes. C’est un seven-footer qui sent bien le jeu est qui ne manque pas de ressources pour pimenter l’attaque en sortie de banc – a minima. Le spacing et le playmaking apportés par l’intérieur pourraient convaincre une équipe de fin de loterie au plus haut. Il reste que pour l’instant, ses défauts prennent trop de place dans son profil. Filipowski est projeté dans la deuxième partie du premier tour à cause d’un plafond jugé trop bas pour les franchises en reconstruction. Mais si son shoot se développe dans le bon sens et qu’il tient la route défensivement, Flip peut devenir l’un des steals de la Draft 2024. Il reste que les “si” sont nombreux, le shoot largement perfectible et certaines équipes… flippent.