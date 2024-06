Vous pensiez vraiment qu’on allait s’arrêter là ? Not one, not two, not three… TrashTalk réalise la passe de quatre cette année avec l’agenda TrashTalk 2024/25. Cette fois-ci, le média préféré de votre joueur préféré vous accompagne de la rentrée scolaire jusqu’à la Draft de Nolan Traoré, avec une recette qui a fait ses preuves. Le dernier bijou de la maison est disponible depuis le 5 juin et n’attend désormais plus que de trouver sa place dans vos cartables, sacoches ou sac à dos.

_____

C’est devenu la tradition : la rentrée, ça se passe avec l’agenda TrashTalk. Encore plus utile qu’un partenaire de pick-and-roll, l’agenda est LE principal compagnon tout au long de l’année scolaire. Des bancs de l’école primaire jusqu’aux amphithéâtres de la Fac, en passant par les inoubliables années collège et lycée, il ne vous lâchera jamais. Big-up à la team prof et aux autres professions qui aiment bien avoir leur petit carnet de notes pas loin de la souris de bureau ou du tableau de bord de la voiture, on vous voit et on est ensemble. L’agenda, c’est aussi ce confident à qui on dit tout. Entre deux devoirs sur table de techno et de français, vous lui partagez tous vos petits secrets ainsi que les grands rendez-vous qui jalonnent votre année. Les entraînement de basket du lundi et mercredi soir, l’examen blanc du mois de décembre et le grand voyage de classe de fin d’année. Tout y est, même votre petit rencart amoureux au CDI pendant l’heure de perm, et vous retournerez le feuilleter avec nostalgie dans quelques années.

C’est toujours avec la même fierté que l’équipe TrashTalk propose de vous accompagner dans toutes vos aventures, pour la quatrième année de suite – encore mieux que les Bulls avant la première retraite de Michael Jordan. Cet agenda, c’est celui dont nous rêvions quand nous étions plus jeunes. Un bel objet, déjà. Sous le regard bienveillant et motivant de Victor Wembanyama, Jayson Tatum et Shai-Gilgeous Alexander, en couverture cette année. Un ROY, un potentiel champion NBA et un presque MVP, et un trio qu’on retrouvera peut-être sur les podiums olympiques cet été à Paris. Une nouvelle source de savoir, aussi, pour devenir incollable sur le plus beau sport du monde qu’est le basket-ball, sans oublier de s’amuser pour décompresser après les cours ou pendant l’été grâce à l’incontournable cahier de vacances. Un joli projet confectionné avec beaucoup d’amour, le fruit de plusieurs mois de collaboration avec les équipes de Hugo Sport et une collection qui commence à être devenir très très sérieuse.

TWEET OFFICIEL

L’agenda TrashTalk 2024/25, c’est quoi ? Un beau bébé de plus de 350 pages, pour parfaire votre culture basket et vous divertir au quotidien. Chaque jour, des anecdotes NBA, des leçons et des quiz pour se défier entre camarades, mais également une double page chaque mois, avec comme thématique cette année… les plus grandes rivalités du basket-ball. France – Espagne, Lakers – Celtics, Pau – Limoges ou encore Duke – North Carolina, il y a de belles histoires à raconter !

L’agenda TrashTalk c’est aussi des photos des plus grands joueurs NBA et internationaux, des punchlines signées TrashTalk, et un calendrier de l’année rythmé par des pronostics d’hexperts (NBA Awards, classement, Playoffs, All-Star Game,…). C’est surtout l’objet idéal pour passer l’année scolaire en se divertissant : Anglais ou Philo, NBA et FIBA, Maths ou Histoire-Géo, universitaires et MVP, autant de thèmes abordées pour enrichir son savoir basket, et dans un format de poche parfaitement adapté pour être la star de la rentrée prochaine.

Disponible depuis le mercredi 5 juin 2024, l’agenda TrashTalk est à retrouver un peu partout avant la rentrée : Fnac, Carrefour, Auchan, Cultura, Decitre, Espaces Culturels Leclerc, Furet du Nord, Cora, Intermarché, supermarchés U et toutes les librairies indépendantes, autant vous dire que toute bonne boulangerie qui se respecte vous proposera cette année encore l’agenda TrashTalk ! Le produit immanquable à surligner en jaune fluo sur la liste de courses cet été, pile entre le houmous et les oignons confits. Mais la sortie de ce quatrième volume, c’est surtout une vraie fierté d’équipe, tant cet agenda allie notre plaisir de transmettre cette passion, et l’envie d’un paquet de jeunes qui se mettent au basket de représenter le plus beau des sports. Que demander de plus ? Une médaille d’or aux Jeux olympiques peut-être ?

“Est-ce qu’on peut obtenir l’agenda TrashTalk ailleurs qu’en France ?”

Oui ! Suisse, Belgique, Dom-Tom, Canada, Lituanie, Luxembourg ou Kazakhstan, l’agenda sera disponible. Mais la technique sera la même pour tout le monde : allez chez votre libraire préféré, demandez si tout baigne, s’il peut commander l’agenda, et voyez avec lui quels sont les délais de livraison. Plus vous êtes loin de l’Hexagone, plus cela pourra prendre de temps (3-4 semaines). Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils géreront et que vous serez au top pour la rentrée 2024.