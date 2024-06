Gary Payton II active sa player option pour rester aux Warriors

Les Finales NBA à peine terminées, on commence à voir les premières transactions sur le marché de la Free Agency. On vient d’apprendre que Gary Payton II a décidé de rester aux Warriors.

Petit chouchou des fans de Golden State, GPII ne compte pas déménager.

D’après Kendra Andrews d’ESPN, le fils de Gary Payton a en effet choisi d’activer sa player option à 9,1 millions de dollars pour rester une année de plus dans la Baie de San Francisco.

Gary Payton II has exercised his $9.1 million player option for next season with the Warriors, per @kendra__andrews.

Golden State re-acquired Payton at last year’s deadline in exchange for former No. 2 overall pick James Wiseman. pic.twitter.com/AI5LWZ7pwr

— Evan Sidery (@esidery) June 19, 2024

Gary Payton II a remporté le titre NBA avec les Warriors en 2022, jouant un vrai rôle cette année-là en sortie de banc. Son énergie, sa défense et toutes ces petites choses qu’il apporte à un collectif sont toujours très appréciées dans la Baie.

Golden State, c’est un peu la zone de confort de GPII, lui qui est revenu à San Francisco via un transfert en février 2023 après une expérience compliquée aux Blazers (la faute surtout à une blessure à la ceinture abdominale). Avec les différents bobos qu’il a connus ces deux dernières saisons (44 matchs seulement cette année), Payton a logiquement décidé d’activer son option au lieu de tester la Free Agency.

Si l’on en croit The Athletic, il n’est néanmoins pas certain que GPII passe toute la saison à Golden State. Alors que les Warriors sont dans le rouge financièrement et cherchent tant bien que mal à renforcer leur roster autour de Stephen Curry, ils pourraient se servir du contrat de Payton pour un futur transfert.

Source texte : ESPN / The Athletic