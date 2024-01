Ne pas avoir de veine, manquer de bol, avoir la poisse, ne pas être verni… Autant d’expressions qui désignent le fait de manquer de chance et qui iraient très bien à Gary Payton II. Le pitbull attitré des Warriors repart à l’infirmerie pour une blessure aux ischio-jambiers et devrait manquer quelques semaines de compétition.

Warriors G/F Gary Payton II will miss several weeks due to a left hamstring strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. Tough blow for Golden State and Payton, who just returned over the weekend after missing one month with calf injury. pic.twitter.com/KsRpbtgfvA

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 3, 2024

C’est ce mercredi dans la soirée que l’on a appris la nouvelle via Shams Charania sur Twitter. Touché contre Orlando le 2 janvier, l’arrière des Golden State Warriors va être éloigné des terrains pour quelques semaines… encore. A 31 ans, les blessures l’avaient déjà salement embêté l’année dernière avec une blessure aux abdominaux qui avaient failli l’empêcher de retourner dans la baie d’Oakland. Malheureusement, elles n’ont pas l’air de le lâcher puisque GPII a déjà raté 13 matchs cette saison pour une blessure au mollet et rebelote après seulement 2 matchs. Le corps de Gary Payton II ne semble pas vouloir le laisser tranquille depuis son départ de la baie pour l’Oregon à l’été 2022. Après sa blessure contre Orlando, Chris Paul était revenu sur l’importance de GPII au sein des Warriors.

“Il est une part intégrante de notre équipe […] son retour a été très important pour nous. Donc j’espère que, peu importe ce que c’est [comme blessure, ndlr] ça ne prendra pas trop de temps.”

Mauvaise nouvelle pour Golden State qui perd un super joueur, très bien optimisé dans le système de Steve Kerr et qui a fait partie intégrante de l’épopée du titre en 2022. Les Warriors n’en avaient définitivement pas besoin dans une saison un peu cheloue marquée par les différentes affaires autour de Draymond Green et un renouvellement qui peine à se faire. Les jeunes comme Kuminga, Brandin Podziemski ou Trayce Jackson-Davis progressent et prennent de plus en plus de place mais au bout de 33 matchs, les Warriors sont 11ème de la Conférence Ouest avec un bilan négatif de 16 victoire pour 17 défaites.

Le profil de Gary Payton II est pourtant très utile aux Warriors qui ne sont que la 19ème défense cette saison. L’absence de Draymond Green, en raison de sa reconversion à la WWE joue forcément mais le chien de garde des Warriors est un très bon défenseur au point d’attaque et pourrait clairement permettre aux Warriors de progresser dans ce domaine. On le voit avec des statistiques défensives on court qui sont excellentes, souvent meilleures que 90% des joueurs à son poste… pas de doute, c’est bien le fils de son père.