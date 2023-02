Oh la tuile. Lors de l’étape du test physique – la classique avant la signature d’un contrat – le staff médical des Warriors a décelé une blessure musculaire à Gary Payton II. Une blessure qui pourrait l’écarter trois mois des terrains… et qui remet surtout en question l’entièreté du transfert à quatre avec Portland, Detroit et Atlanta. Golden State a jusqu’à la fin de journée pour décider quoi faire.

C’est très rare, mais il peut arriver qu’une visite médicale soit ratée au moment de signer un contrat avec une franchise NBA. Considéré comme l’une des meilleures opérations de la trade deadline, le retour de Gary Payton II chez les Warriors pourrait finalement ne pas avoir lieu. Les toubibs de la Baie ont en effet découvert que le champion NBA 2022 souffrait d’une blessure musculaire important au niveau de la ceinture abdominale. Un bobo de nature à envoyer Gary à l’infirmerie pendant trois mois, jusqu’à… début mai. Malgré tout l’amour que les Warriors portent à leur ancien chouchou, vous comprenez bien que cela complique quand même fortement cette signature.

Just in: A failed physical exam of Gary Payton II has placed the Golden State-Portland-Detroit-Atlanta four-team deal in serious jeopardy, sources tell me and @anthonyVslater. Payton’s core muscle injury could sideline him for up to three months following a Warriors exam. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2023

La question maintenant c’est “comment qu’on fait ?“. Shams Charania, qui est à l’origine de l’information, indique que Golden State a jusqu’à la fin de journée pour prendre une décision. Le garder, au risque donc de ne pas pouvoir l’utiliser jusqu’au début des demi-finales de conférence des Playoffs. Sinon : le renvoyer à Portland, et ainsi annuler l’ensemble du transfert à quatre équipes entre Portland, Atlanta, Detroit et donc les Warriors. Pour que l’échange soit maintenu, il faudrait trouver une contrepartie à envoyer à la place de GPII. Ce qui ne sera pas facile.

The Warriors have until Saturday to go through with the trade — or have the entire four-team deal be rescinded, sources said. Golden State re-acquired Payton at the trade deadline on Thursday. https://t.co/ewWalgLFNl — Shams Charania (@ShamsCharania) February 11, 2023

Dernière chose qui reste à déterminer : est-ce que Portland était au courant de cette blessure avant d’envoyer Payton fils du côté de San Francisco ? Si oui, cela relèverait quand même d’une forme de malhonnêteté assez cradingue. Pour l’instant, pas plus d’éléments pour avancer quoi que ce soit de ce côté, alors restez connectés sur TrashTalk pour ne pas manquer les dernières updates à ce sujet !

Source : Shams Charania