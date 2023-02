L’imbroglio est terminé : Gary Payton II est officiellement un joueur des Warriors. Golden State a validé le trade hier soir… mais GPII ne jouera pas avant un bon bout de temps.

Après quelques jours de discussions, c’est désormais officiel : Gary Payton II est transféré chez les Warriors et retourne dans la Baie. Dalton Johnson de NBC Sports a indiqué que la franchise californienne a eu le dernier mot et a validé le trade à 4 entre eux, les Blazers, les Pistons et les Hawks.

The 6:30 p.m. PT deadline has passed. Confirmed the Warriors have gone through with their Gary Payton II trade, despite his failed physical. He’s back. Bob Myers is expected to talk tomorrow morning after shootaround — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) February 13, 2023

“Confirmation que les Warriors ont procédé à l’échange de Gary Payton II, malgré l’échec de son examen physique. Il est de retour. Bob Myers devrait parler demain matin après le shootaround.”

Le fils de The Glove retrouve donc les Warriors après avoir les avoir quitté cet été. GPII avait signer un contrat de trois ans et 26 millions de dollars avec les Trail Blazers. Dans la transaction, Golden State a envoyé l’ancien numéro 2 de draft James Wiseman à Detroit, tandis qu’Atlanta a reçu Saddiq Bey et Portland Kevin Knox.

Après que tous les camps se soient mis d’accord, Payton s’est rendu dans la Baie pour passer son examen médical vendredi. Mais après son test physique, les Warriors ont déterminé que le joueur de 30 ans souffrait toujours d’une blessure au muscle abdominal, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale pendant l’intersaison.

Vendredi, Shams Charania et Anthony Slater de The Athletic ont rapporté que le staff des Blazers avait fait pression sur le joueur pour qu’il joue malgré la douleur et lui avait injecté du Toradol (un anti-inflammatoire). Si la franchise de l’Oregon se défend, les deux insiders assurent leur propos. Et Adrian Wojnarowski d’ESPN ajoute que les Warriors ont douté des Blazers pendant les négociations, Golden State pensant que Rip City n’était totalement transparent sur le sujet. La NBA a ouvert une enquête.

From last night: Warriors shared with league office that they believe Blazers withheld relevant medical information prior to agreeing on the trade. NBA could punish Portland with fine/loss of picks if investigation were to discover “a failure to disclose relevant information.” https://t.co/AyiP4TQ3Sa — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 12, 2023

Quoi qu’il en soit, Gary Payton II reste une belle addition sportive pour les Dubs, qui vont pouvoir récupérer leur chien de garde préféré. Mais ils ne pourrons pas compter sur lui avant début mai au moins si les observations médicales s’avèrent justes… Autant dire que si GSW ne retourne pas en finale, on ne devrait donc pas revoir GPII sur les parquets cette saison. Tiens donc, déjà l’impression d’avoir d’avoir lu ça il y a un an.

Champion l’an dernier avec les Warriors, Payton va se sentir à l’aise dans une franchise dans laquelle il s’est épanoui. Bien encadré par un coaching staff qui compte sur lui, GPII a dû supporter une fracture du coude gauche en playoffs, avant de revenir jouer un rôle majeur dans les Finales NBA 2022. Bien qu’il ait joué 14 des 17 derniers matchs chez les Blazers, Gary devrait être mis de coté pour un bon moment.

Le bonhomme était soutenu dans l’institution, et son retour est une bonne nouvelle pour tout le monde. Meilleur net rating défensif de tout le roster californien (16,9), GPII a permis aux Dubs – aux côtés de Draymond Green – d’atteindre un gros niveau défensif, notamment lors des finales.

En plus, ils ne perdent “que” James Wiseman dans l’opération, qui aurait été un fardeau financier dès l’année prochaine. Bonne pioche ? Réponse dans quelques mois. Fans des Warriors, il va falloir prendre votre mal en patience.

Source texte : NBA, Basketball Reference, NBC Sports, The Athletic, ESPN