Revenu blessé aux Warriors au moment de la trade deadline, Gary Payton II a enfin pu disputer ses premières minutes avec les Dubs. Le fils du Glove a retrouvé ses anciens coéquipiers et livré une performance solide. De bon augure pour la suite.

Plombé par des blessures ces derniers mois, Gary Payton II n’a pas vraiment connu une saison facile. En quête d’un bon contrat, le guard avait fait le choix de filer aux Blazers à la dernière Free Agency. La suite était beaucoup moins joyeuse avec un passage longue durée à l’infirmerie de Portland. GP2 n’aura disputé que 15 matchs avec la bande de Damian Lillard avant que Bob Myers ne monte un trade pour faire revenir son ancien joueur dans la Baie.

Problème, il semble que les Blazers aient un peu masqué le carnet de santé du bonhomme au moment de serrer la main et Golden State a donc dû attendre plus d’un mois et demi pour bénéficier des services de son ancien/nouveau joueur. Un retour prévu pour cette nuit face aux Wolves, avec bien évidemment un accueil digne de ce nom pour celui qui était l’un des chouchous de la Dub Nation.

GPII returns to the floor 👏

A standing O as Gary Payton II checks in for the @warriors for the first time this season!

