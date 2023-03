Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Hornets – Mavericks : 110-104 (stats)

– Mavericks : 110-104 (stats) Lakers – Bulls : 108-118 (stats)

: 108-118 (stats) Hawks – Grizzlies : 119-123 (stats)

: 119-123 (stats) Celtics – Spurs : 137-93 (stats)

– Spurs : 137-93 (stats) Cavs – Rockets : 108-91 (stats)

– Rockets : 108-91 (stats) Magic – Nets : 119-106 (stats)

– Nets : 119-106 (stats) Raptors – Wizards : 114-104 (stats)

– Wizards : 114-104 (stats) Blazers – Thunder : 112-118 (stats)

: 112-118 (stats) Warriors – Wolves : 96-99 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Grizzlies, Raptors, Thunder, Wolves : le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres et plusieurs équipes ont profité des défaites des adversaires directs pour se replacer dans la course aux Playoffs. On pense à Toronto qui revient sur Atlanta mais aussi la paire OKC / Minnesota qui profite des malheurs des Mavs et des Lakers. Tout se resserre, chaque match comptera double désormais.

Mauvaise opération du jour – Lakers, Hawks, Nets, Mavs : voilà les noms des grands perdants du jour. Mention spéciale pour les Lakers qui ont gâché le retour de LeBron James en se faisant manger par les Bulls alors que Brooklyn a sombré dans les grandes lignes à Orlando malgré les 44 points d’un Mikal Bridges “Durantesque”. Des défaites qui pourraient coûter cher en fin de saison. Et que dire de Dallas, qui vient de paumer deux fois de suite contre Charlotte, avant-dernier de l’Est ? C’est la crise au Texas.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pacers – Mavs

1h : Pistons – Bucks

1h30 : Knicks – Rockets

3h : Jazz – Suns

3h30 : Nuggets – Sixers

4h : Kings – Wolves

4h : Blazers – Pelicans

4h30 : Clippers – Bulls

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Nets – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Wolves, Pelicans, Lakers ou Thunder

Grizzlies – Wolves ou Pelicans

Kings – Warriors

Suns – Clippers

Play-in tournament : Wolves – Pelicans et Lakers – Thunder