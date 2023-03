À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Hornets – Mavericks : 110-104 (stats)

– Mavericks : 110-104 (stats) Lakers – Bulls : 108-118 (stats)

: 108-118 (stats) Hawks – Grizzlies : 119-123 (stats)

: 119-123 (stats) Celtics – Spurs : 137-93 (stats)

– Spurs : 137-93 (stats) Cavs – Rockets : 108-91 (stats)

– Rockets : 108-91 (stats) Magic – Nets : 119-106 (stats)

– Nets : 119-106 (stats) Raptors – Wizards : 114-104 (stats)

– Wizards : 114-104 (stats) Blazers – Thunder : 112-118 (stats)

: 112-118 (stats) Warriors – Wolves : 96-99 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Rockets, Spurs et Blazers : Pas trop de surprises dans les bas-fonds avec Houston et San Antonio qui continuent de perdre. Les Texans n’ont pas fait semblant avec une défaite de 44 points, la plus large de l’ère Popovich… Les Blazers se replacent aussi tranquillement dans la course à la Lottery, revenant sur le Magic.

Mauvaise opération du jour – Hornets : Bon, on les met là mais dans le fond, on sait que Charlotte ne bougera plus de sa place. Trop fort pour rattraper les trois cancres derrière mais trop faible pour égaler ceux de devant. S’ils gagnent sur la fin de saison histoire de finir sur une note positive, why not hein !

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pacers – Mavs

1h : Pistons – Bucks

– Bucks 1h30 : Knicks – Rockets

3h : Jazz – Suns

3h30 : Nuggets – Sixers

4h : Kings – Wolves

4h : Blazers – Pelicans

– Pelicans 4h30 : Clippers – Bulls

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon