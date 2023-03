Enfin au complet avec le retour d’Anthony Edwards dans le cinq de départ, les Wolves ont fêté ça avec une victoire au bout du suspense sur le parquet des Warriors. Un succès qui pourrait peser lourd au moment de faire les comptes.

Voilà un match qui aura su nous garder en haleine jusqu’au bout. Dans une rencontre au suspense digne d’un premier tour de Playoffs, c’est Minnesota qui fait la bonne opération du jour en allant gagner à San Francisco, une salle loin d’être facile à prendre. Il faut dire que les Wolves avaient mis les bons ingrédients pour attaquer ce match, profitant de leur avantage de taille pour faire mal à l’intérieur tandis que leurs shooteurs se faisaient plaisir de loin.

Sonnés mais pas coulés, les Warriors ont profité d’un gros momentum pour retourner la situation avant la pause, claquant un 15-1 en 5 minutes pour reprendre le lead, sous l’impulsion de Stephen Curry. Autre moment fort de cette première mi-temps côté Dubs : le retour de Gary Payton II, plus vu sur un parquet depuis les Finales NBA 2022.

Le retour des vestiaires est moins agréable au coup d’œil, avec pas mal de déchet de part et d’autre mais Minnesota s’en tire le mieux à ce jeu-là et reprend les commandes du match avant le début du money time. Les Dubs ont besoin d’un run pour enflammer la salle mais les remplaçants de Minny sont dans leur match. Naz Reid régale, Kyle Anderson est au four et au moulin, l’écart grimpe à 9 points. Golden State ne lâche pas l’affaire. Avec une défense qui hausse le ton et quelques paniers de Jordan Poole et Gary Payton II, les Dubs se relancent totalement. Le temps file mais le money time semble tourner en faveur des hommes de Steve Kerr. KAT redonne l’avantage au sien du parking mais Jordan Poole lui répond du tac au tac.

On arrive alors à cette dernière minute assez incroyable avec une accumulation d’erreurs de la part… des Warriors. D’abord de Jordan Poole qui prend un step-back deux mètres derrière la ligne en iso alors qu’il y avait encore du temps au chrono et sans doute beaucoup mieux à faire. Draymond Green choisit alors la solution la plus sage en envoyant Rudy Gobert sur la ligne. Bingo, un seul lancer sur deux, les Warriors auront la balle et la possibilité d’envoyer un Stephen Curry sur la ligne par exemple. Pas de bol, ce même Draymond Green perd bêtement la balle au milieu du terrain sur la possession qui suit et Towns en profite pour climatiser la salle. Le Chase Center et les Warriors viennent de prendre un coup sur la tête.

Heureusement pour Golden State, il reste encore un peu de temps pour égaliser voire passer devant mais Jordan Poole, encore lui, fait un numéro de dribble en solitaire avant de perdre la balle en voulant la donner à Stephen Curry. Jaden McDaniels marque un seul lancer et offre une ultime chance aux Warriors d’égaliser mais ceux ci ne sont pas capables d’offrir un bon spot à leur star, obligé de tirer en total déséquilibre dans le corner. Sale défaite pour les Californiens, victoire importantissime pour les Wolves dans la course aux Playoffs.