Les notes de Lakers – Bulls : Patrick Beverley fait le signe “too small” à LeBron James, c’est donc ça le multiverse ?

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Ce match, c’est aussi le retour de LeBron James aux affaires, et pour la première fois depuis… 2007, LBJ va jaillir du banc pour ne pas déloger le franchise-player Austin Reaves. En face, DeMar DeRozan est de retour et Zach LaVine est tout bonnement infernal. Les Lakers ont subi la loi des Bulls qui ne sont visiblement pas tombés dans le piège de la vie nocturne de la ville. On se fait les notes maintenant ?

# Los Angeles Lakers

Anthony Davis (5,5) : fortement handicapé par les fautes, il n’a pas pu jouer autant qu’il aurait souhaité ce soir. Il a tout de même été ultra propre, comme d’habitude, mais cela n’a pas sauvé les Lakers. Il est trop longtemps resté au garage, AD.

Jarred Vanderbilt (3) : le One Vanderbilt est un building à New York qui fait office d’observatoire duquel on peut observer la Big Apple de tout en haut. En voyant le +/- de Jarred Vanderbilt ce soir, qui est de -27, on a également eu un peu le vertige.

Troy Brown Jr. (6) : l’un des seuls chez les gens du lac qui a fait le boulot. Malgré des initiales de marque de skateboard, TBJ a envoyé des gros tricks derrière l’arc. TBJ, ça veut aussi dire Très Bien Joué quelque part.

Austin Reaves (5,5) : il n’a pas eu la fournée habituelle de lancers-francs ce soir malgré sa splendide coupe de cheveux de Peaky Blinder, mais le nouveau chouchou des Pourpre et Or a une nouvelle fois été très propre. Ce soir, il aurait fallu Tommy Shelby pour gagner.

Dennis Schröder (3,5) : une feuille de stats bien garnie pour la Schröde mais pas beaucoup de réussite aux tirs, une bonne partie de ses points étant glanée aux lancers-francs. S’il avait participé à une vidéo “Qui est l’imposteur ?” de Squeezie, on aurait très rapidement trouvé la réponse.

Malik Beasley (4,5) : le type mitraille sans s’arrêter, et ce jusqu’à ce que mort s’en suive. S’il n’a plus de balles dans le chargeur, il va assurément fabriquer une sarbacane ou un lance-pierres pour continuer son entreprise de démolition. 6/14 à 3 points, ressenti 2/800.

LeBron James (6,5) : son retour était aussi attendu que celui du Cauet Burger chez Quick, et LeBron est finalement sorti du banc, pour la première fois depuis 2007. Pour son retour les Lakers ont perdu. Est-il véritablement le GOAT ? Faut-il donner les clés de l’attaque à Austin Reaves ? Est-ce que LBJ est fini ? Retrouvez tous ces dossiers dès demain sur Enquête Exclusive TrashTalk.

Wenyen Gabriel (4) : 8 minutes passées sur le parquet pour un différentiel de -19, on n’est pas mathématiciens, mais on imagine que ça craint un peu. Devoir sortir Davis pour Gabriel équivaut à devoir quitter le Fouquet’s pour aller dans un obscur tacos noté 2,4 étoiles sur TripAdvisor.

Lonnie Walker IV (4) : une entrée aussi insipide que la voix-off de TikTok pour le quatrième du nom. Pendant ce temps, Mo Bamba et Rui Hachimura organisent des combats de nains à Beverly Hills.

# Chicago Bulls

Nikola Vucevic (4) : sur une contestation trop véhémente, le monténégrin, fan de Booba, a été invité à rejoindre les vestiaires en avance par le corps arbitral. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne ?

DeMar DeRozan (7) : s’il commence à foutre ses shoots de loin, alors autant tout arrêter et se mettre au curling. Dans sa ville natale, DMDR a été simple, efficace, et toujours aussi précieux. La petite potatoes égarée dans ta portion de frites au McDo.

Alex Caruso (4,5) : le divin chauve était de retour chez son ex, et si son équipe a gagné, Carupelle n’a pas été le principal artisan de cette victoire. L’élève timide de la classe à qui on reproche de ne pas assez prendre la parole en cours.

Zach LaVine (7,5) : tel la farine et les oeufs dans un gâteau, il a mélangé chacun de ses adversaires ce soir. Sa fin de match fait un peu plus peur et faisait plutôt penser à Zach LaVinasse, mais globalement, il a maîtrisé son sujet ce soir dans la cité des anges, et ne s’est pas présenté bourré sur le terrain comme beaucoup un dimanche à L.A. Donc à priori, Zach LaVine mène une vie de curé.

Patrick Beverley (6) : lui, Patoche Beverley, a osé faire le signe “too small” à LeBron James, mais seulement avec 10 points d’avance à 1 minute de la fin. Et si c’était lui, l’élève qui a écrit “le culot, c’est ça.” au bac de philo ?

Coby White (6) : si vous avez reçu un ballon de basket dans votre vitre, c’est probablement l’œuvre de Coby White, qui voulait probablement faire connaissance avec Thomas Pesquet. Malgré un pourcentage assez atroce, il a pesé dans chaque compartiment du jeu. Du grand Mendes.

Patrick Williams (5,5) : si on avait envoyé Patrick Williams à Wuhan en 2020, jamais le monde entier n’aurait été confiné à l’époque.

Andre Drummond (6,5) : alerte Kamoulox, l’autre AD de ce match a été très bon aujourd’hui. Sinon vous avez vu la bombe Kevin Durant aux Warriors ?

Ayo Dosunmu (5,5) : Ayo, c’est l’onomatopée préférée de Julien des Marseillais, mais c’est aussi le prénom d’un joueur très utile dans la rotation des Bulls. Dosunmu a fait une pure entrée dans son rôle en sortie de banc. Total régal.

Derrick Jones Jr. (6) : son mode avion a été enlevé une fois qu’il était sur le parquet. Deux tirs lointains et un dunk sympathique en fin de match. Aussi solide qu’un Nokia 3310.

Score final : 118 à 108. Les Lakers ne profitent pas du faux pas des Mavs pour se mettre bien dans la course aux Playoffs. Les Bulls, eux, se donnent un peu d’air grâce à Zach LaVine en mode patron. LeBron a été privé de victoire pour son retour.