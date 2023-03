Ce match face aux Bulls était très important pour les Lakers, désireux de continuer à gagner avec pour objectif la sixième place. Ce match était aussi important tout court, car LeBron James faisait son retour – quasi surprise – sur le terrain après un mois d’absence. En présence du King, qui sortait ce soir du banc, La La Land n’a pas livré son meilleur basket, contrairement à son adversaire.

Chicago, c’est un peu du pile ou face cette saison. C’est parfois bon, parfois mauvais, parfois excellent. Ce soir, les Bulls ont du faire avec un invité de dernière minute, un certain LeBron James. De quoi faire un peu plus gonfler la confiance des Lakers ? Oui, certainement, même si le King a été préservé en étant prié de sortir du banc. Une première depuis le 11 décembre 2007. En tout cas, c’est un bon gros coup de pouce du destin pour aider les Purple and Gold à remporter ce match, eux qui sont aujourd’hui huitièmes et peuvent rêver d’améliorer ce classement.

Après un début de match un peu haché, ce sont pourtant les Bulls qui tirent leur épingle du jeu. On a évoqué plus haut les différents visages que peut afficher le groupe de Billy Donovan. Ce soir, ils ont choisi d’être bons. En donnant l’impression d’être parfois très bons… mais cela n’est pas de leur fait : les Lakers ne défendent pas, ou peu. Pas de rythme défensif, pas de rythme offensif ensuite, c’est comme les mathématiques hein. Troy Brown Jr est le seul joueur local qui arrive à tirer son épingle du jeu.

Zach LaVine et Andre Drummond assurent, tandis que Nikola Vucevic laisse les siens dans la sauce après une exclusion pour des mauvais mots au corps arbitral. Pas très malin, mais cela n’entame pas le moral de Windy City qui continue de bien exécuter son basket. Los Angeles compte une quinzaine de pions de retard, avant de revenir à l’approche de la pause. Et reprennent un courant d’air à la sortie du vestiaire.

Nikola Vucevic received back-to-back technical fouls and was ejected from the game. pic.twitter.com/N5zGAZ0s6i — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 26, 2023

Anthony Davis est pénalisé par les fautes – provoquées par un Dédé Drummond en mode vintage – et c’est encore une fois le King qui remet les siens dans le droit chemin via quelques grosses séquences défensives individuelles. L’écart est descendu à -21, mais n’est plus que de 13 points à la fin du troisième quart. De quoi réussir le hold up ?

Pendant ce temps-là, DeRozan rentre ses shoots de loin. Sale mood core Lakers, dans une soirée qui semblait portée vers la joie de retrouver LeBron. Les Bulls sont venus et sont en train de poser une Clim glaciale. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2023

Deux filoches du parking consécutives de DeMar DeRozan, un verre de lait et au lit. Voilà en gros ce que l’on peut dire de cette fin de match. Écart de 20 points, ciao bonsoir. Trop laxistes défensivement, ces Lakers ont encore fait ce qu’il font le mieux depuis le début de saison : s’adapter à l’adversaire, et se faire piéger par une absence de rythme défensif et de construction offensive. Un revers bien moche alors que la dynamique collective était clairement positive depuis quelques matchs. Los Angeles laisse filer une cartouche potentielle dans la course aux Playoffs. Une cartouche qui aurait fait mal à la concurrence. Attention à ne pas le regretter !

Source : ESPN,