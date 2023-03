Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

LeBron James pourrait peut-être faire son retour sous le maillot des Lakers… dès ce soir ! Chris Haynes a indiqué que le King devrait participer à l’échauffement et juger de son aptitude – ou non – à jouer.

Gary Payton II sera lui sur le parquet ce soir avec les Warriors. La coqueluche de la saison passée à Golden State retrouve ses anciens compagnons face aux Wolves (Source : ESPN).

Les Knicks ont signé un contrat de plusieurs années à DaQuan Jeffries, au statistiques intéressantes en G League avec l’équipe affiliée aux Knicks (Source : Adrian Wojnarowski)

