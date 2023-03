Qui dit dimanche dit matchs à heure européenne. Deux affiches sont proposées ce soir par la NBA, avec un important Lakers – Bulls à 21h30. Si c’est pas royal tout ça ! Allez, on se fait le teasing du programme de la nuit.

# LE PROGRAMME

19h : Hornets – Mavericks

21h30 : Lakers – Bulls

0h : Hawks – Grizzlies

0h : Celtics – Spurs

0h : Cavs – Rockets

0h : Magic – Nets

0h : Raptors – Wizards

1h : Blazers – Thunder

2h30 : Warriors – Wolves

# A NE PAS MANQUER

Les Lakers ont leur destin en main à 21h30. Face à une équipe des Bulls inconstante au possible, il faudra se sortir les doigts et jouer à fond pour assurer le succès. Gonflés par une confiance optimale suite à leur victoire contre le Thunder, les copaings d’Anthony Davis doivent continuer à gagner pour assurer une place en Playoffs. LeBron James est questionnable ce soir, pas de grandes chances de le voir sur le terrain, mais il serait apparement à l’échauffement pour continuer son processus de retour au jeu et se tester au cas où. Les Bulls doivent eux gagner pour éviter de faire rêver un peu trop les Pacers. Capables du meilleur comme du pire, il faudra ce soir tout donner pour venir à bout d’un adversaire certainement survolté.

# A SUIVRE EGALEMENT