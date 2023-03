Le pari spécial NBA Sunday : 115€ à gagner en misant sur un carton de Donovan Mitchell face aux Rockets

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 26 mars, la saison régulière 2022-23 bat son plein (et bientôt sa fin) et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont toujours présentes avec neuf matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

19h : Hornets (5,60) – Mavericks (1,15)

21h30 : Lakers (1,69) – Bulls (2,45)

0h : Hawks (2,10) – Grizzlies (1,74)

0h : Celtics (1,05) – Spurs (10,00)

0h : Cavs (1,08) – Rockets (8,40)

0h : Magic (1,89) – Nets (2,05)

0h : Raptors (1,25) – Wizards (4,40)

1h : Blazers (4,10) – Thunder (1,28)

2h30 : Warriors (1,41) – Wolves (3,20)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Donovan Mitchell cartonne à la maison face aux Rockets et plante plus de 29 points (2,15) : les Cavaliers reçoivent Houston, une équipe qui ne vise rien de plus que la dernière place de l’Ouest, dans l’Ohio. Le genre de soirée typique et surtout propice à un carton de Donovan Mitchell. La victoire est importante pour les Cavaliers, qui doivent continuer d’asseoir leur avantage du terrain pour les Playoffs. Déjà auteur de grandes soirées cette saison, Dodo la Miche aura tout le loisir de s’amuser face à une équipe qui ne jouera certainement pas à fond, Victor Wembanyama à la Draft oblige.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Lakers enchaînent contre les Bulls et les Warriors triomphent des Wolves (2,19) : esprit Californien ce soir, on se mate les matchs NBA en bord de plage à Santa Monica. Les Lakers enchaînent et capitalisent sur la pure motivation acquise après le succès crucial contre le Thunder en début de weekend. Face à une équipe de Chicago inconstante au possible, Anthony Davis et les siens ont une énorme carte à jouer au classement. De leur côté, les Warriors reçoivent les Wolves pour eux aussi réaliser un bon coup au classement. Au coeur d’un Chase Center qui surbooste les Dubs, les hommes de Steve Kerr savent qu’ils ont une grosse option pour les Playoffs à prendre en cas de victoire contre les Wolves. De quoi leur donner envie d’aller arracher une belle win !

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Kristaps Porzingis défonce les Raptors à Toronto et colle plus de 31 points (3,65) : La licorne va faire opérer sa magie dans le grand Nord. Joueur incontournable de l’effectif des Wizards, Kristaps Porzingis doit prendre les choses en main pour que son équipe puisse continuer à rêver d’une qualification en Play-in. Les Bulls jouent à Los Angeles, et en cas de défaite, un scénario existe dans lequel Washington revient à portée. Mais pour cela : il faut gagner à Toronto. Les enjeux sont posés : Kristaps Porzingis doit assurer pour que son équipe reparte avec un succès.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

