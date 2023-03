Joueur iconique de la grande ligue, John Stockton est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands meneurs de l’histoire du basketball. En NBA, il a notamment affiché une constance exceptionnelle durant l’intégralité de sa carrière, qu’il a effectuée pour le Utah Jazz. Passeur de génie, intercepteur hors pair : au bout de 18 saisons, l’homme a établi des records… qui seront très compliqués – voir impossible – à aller chercher.

Le nom de John Stockon est indéniablement lié à celui de Karl Malone. Pendant 18 ans, le duo va permettre au Jazz d’être une équipe prometteuse puis très sérieuse, atteignant à de multiples reprises les Playoffs. La vista du premier a servi le talent offensif du second, et inversement. Au crépuscule de la carrière de John Stockton, certains records NBA obtenus par ce dernier sont tellement élevés qu’on se demande aujourd’hui s’ils seront battus un jour. La réponse ? On en parle en fin de papier.

# Passes décisives – 15 806

La preuve la plus éclatante de l’efficacité de son duo avec Karl Malone. Rapporté à une moyenne par match, ce nombre donne 10,5 offrandes par rencontre pendant 18 berges. Un exploit monstrueux, qui n’aurait pas pu être accompli sans un garçon aux mains de feu pour les convertir en panier. Ce qui frappe le plus ? La régularité… mais c’est une donnée qu’il faut avoir obligatoirement en tête lorsque l’on parle de Stockton et Malone. Actuellement, Chris Paul et LeBron James sont les seuls joueurs en activité à être dans le sommet du classement, mais on parle de plusieurs saisons complètes à plus de dix passes de moyenne pour espérer rattraper Stockton. Impossible donc.

# Titres de meilleur passeur de NBA – 9

Encore une fois : régularité, complémentarité du duo John – Karl dans le système du Jazz. 11 prunes de moyenne par match entre 1988 et 1996, avec une pointe à 14,5 en 1990. Le record pourrait être brisé par un joueur spécialisé dans l’art de la passe, mais sans doute jamais avec de telles moyennes. Et surtout pas de manière consécutive. Le seul qui s’en approche est Bob Cousy, et ses huit titres durant la décennie 1950. Le reste du peloton, composé de Jason Kidd, Steve Nash, Magic Johnson et Chris Paul, ne dépasse pas les cinq titres. Trop loin.

# Interceptions – 3 265

Redoutable passeur, mais également fantastique défenseur ce cher Jo’. Son activité de mains lui a permis d’aller gratter un nombre très important de ballons. La moyenne en carrière est de 2,2 interceptions par match… pendant 18 ans. Derrière lui, Jason Kidd est à 2 684, tandis que Chris Paul complète le podium avec 2 535. Comme pour les passes, plusieurs saisons seraient nécessaires à Cipifruit pour aller chatouiller le record de Stock. Impossible vu l’âge du garçon.

# Des records imbattables ?

Ces nombres ahurissants ont été réalisés dans une NBA différente, avec des intérieurs très forts mis en avant par le jeu pratiqué à l’époque. Hormis dans le scénario d’un passeur ultra polyvalent, le schéma petit passeur – énorme scoreur semble désormais moins en vogue, d’autant plus que la ligue s’est considérablement écartée vers l’extérieur et la ligne de 3-points.

Cela nous pousse donc à tendre vers un “Oui” à cette question. La ligue cherche désormais des joueurs au profil ultra complet. Capables de passer, marquer et défendre au plus haut niveau. La notion de spécialité pure n’existe que par certains garçons si dominants dans leur secteur de jeu qu’on ne leur demande que de faire ce pourquoi ils sont bons. Mais pour combien de temps encore ? Nul ne le sait. Tant que la NBA continuera de tendre vers une uniformisation des compétences sur le terrain, les records de John Stockton peuvent dormir – relativement – tranquille.

