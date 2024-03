Trois ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et douze ans après les Jeux Olympiques de Berlin (1936), c’est dans une ville de Londres en pleine reconstruction que se déroulent les olympiades de 1948. André Even, joueur de basket français qui a fait carrière dans sa ville natale de Pont-l’Évêque, y était. Et il a aidé l’Équipe de France à remporter la toute première médaille olympique de son histoire.

Avant Tokyo 2021, avant Sydney 2000, il y a eu Londres 1948.

À cette époque, les Bleus sont guidés par Robert Busnel, figure légendaire du basket français et alors coach de la sélection. Parmi les 14 joueurs qui défendent le drapeau-bleu-blanc en terre londonienne, on retrouve le capitaine André Buffière, Jacques Perrier, René Chocat ou encore André Even.

Contrairement à ce que son nom indique, André Even n’est pas un peintre. Il est fils de footballeur et son frère Pierre est coureur cycliste, autant dire qu’il a le sport dans le sang. Le gamin du Calvados – âgé de seulement 22 ans au moment des JO de Londres – vient tout juste d’intégrer l’Équipe de France de basket, lui qui a connu sa première sélection en janvier 1948 lors d’un match amical face à l’Italie. André ne peut pas encore être considéré comme un cadre de l’EDF. Il est surtout à Londres pour apporter dynamisme et énergie à l’équipe de Robert Busnel, qui l’avait repéré lors du stage pré-olympique de Fontainebleau.

Pourtant, c’est bien Even qui va réaliser l’une des plus grandes prouesses individuelles de la compétition.

André Even 15, Irlande 14

France – Irlande, 7 août 1948, quatrième et dernière journée de la phase de poules.

Après une défaite face au redoutable Mexique, les Bleus doivent assurer leur qualification pour les quarts de finale en battant l’Irlande, équipe la plus faible du groupe. Très vite, la France montre sa supériorité. Elle domine des Irlandais complètement dépassés et André Even se régale.

Celui que l’on surnomme affectueusement “Dédé” dans le Pays D’Auge inscrit 15 points dans cette rencontre, son record personnel en Équipe de France (il n’inscrira que 17 points au total durant sa carrière en bleu). 15 points, cela fait de lui aussi le meilleur marqueur du match, devant Jacques Perrier (11) et Fernand Guillou (10). Mais 15 points, c’est surtout un de plus que… l’ensemble de l’équipe d’Irlande, limitée à 14 unités dans ce match et sèchement battue 73-14 par les Bleus.

André Even vient tout simplement de marquer plus de points que toute l’équipe adverse dans un match de basket aux Jeux Olympiques. C’est son moment de gloire.

Une médaille d’argent au goût d’or pour les Bleus

Qualifiés pour les matchs à élimination directe, André Even et ses coéquipiers vont poursuivre leur aventure. Une aventure qui devient magique.

En quarts de finale, les Bleus arrachent leur qualification en battant le Chili 53-52 en prolongation grâce notamment à un panier crucial de Jacques Perrier. En demi ? C’est le Brésil qui passe à la trappe, battu 43-33 par des Bleus sans complexe et guidés par René Derency (16 points). Si André Even ne participe pas à ces deux victoires, il est à fond derrière ses copains. “Dédé” est ensuite réaligné par Robert Busnel lors de la grande finale, face au mastodonte américain.

France – USA, finale des Jeux olympiques, édition 1948.

À l’intérieur de la Harringay Arena, grande salle du nord de Londres permettant la pratique du basket en indoor (contrairement à 1936), les Bleus ne voient pas le jour. La France s’incline de 44 points (65-21) face à la bande à Bob Kurland, Alex Groza et Don Barksdale. Rien à dire, Team USA est beaucoup trop forte. Mais cette médaille d’argent a presque le goût de l’or tellement l’exploit réalisé par l’équipe de Busnel est grand.

Jamais la France du basket n’était montée aussi haut sur le podium d’une compétition internationale.

C’est alors seulement la deuxième médaille sur le palmarès des Bleus après le bronze décroché à l’Euro 1937.

Et cette médaille d’argent restera à jamais la première des trois accumulées par l’Équipe de France, avant celles des Jeux Olympiques 2000 (Sydney) et 2021 (Tokyo) où les Bleus tomberont également en finale face aux États-Unis.

Avec sa médaille autour du cou, et après un petit détour par l’Elysée, André Even sera accueilli en héros à son retour au Pays D’Auge. S’il connaîtra qu’une seule autre sélection en bleu après cette magnifique aventure londonienne (match amical face à la Suisse en juin 1949), “Dédé” défendra fièrement les couleurs de l’US Pont-l’Évêque jusqu’à la fin des années 1950. Pour la petite histoire, sachez qu’Even se fera voler sa médaille par la suite, et personne ne sait s’il a pu la revoir avant son décès en 2009.

Au final peu importe, car André restera à jamais l’un des 14 joueurs à avoir porté le drapeau bleu-blanc-rouge vers de nouveaux sommets.

Le basketball au Jeux Olympiques de Londres en 1948 – en bref

Du 30 juillet au 13 août 1948

Harringay Arena à Londres

23 équipes