Flashback : Dirk Nowitzki passe la barre des 30 000 points, en 2017

Le 7 mars 2017, après Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan et Kobe Bryant, c’est le grand, l’immense Dirk Nowitzki qui devenait le sixième joueur de l’histoire de la NBA à atteindre le plateau des 30 000 points en saison régulière. Face aux Lakers, dans un match quasiment vide d’enjeu, l’Allemand se faisait une place encore plus grande dans la légende du basketball. Retour sur cette soirée hors du temps.

À première vue, ce n’est pas le match de l’année : Mavericks – Lakers, deux équipes loin, très loin d’un bilan à l’équilibre. Le match se passe à Dallas, où le début de saison a été bien décevant, notamment à cause du tendon d’Achille de leur icône qui l’a privé de basket une grosse partie du début de saison. Pourtant, presque 21 000 spectateurs ont fait le déplacement, la salle est pleine à craquer.

Pourquoi ? Car l’enfant du pays Dirk Nowitzki n’a plus besoin que de 20 points pour atteindre le mythique palier des 30 000 points en carrière, auquel un club très, très très, très très très sélect de joueurs a eu accès jusqu’à présent. Le match commence, le ton est donné, tous les ballons passent par l’ailier fort, et ça tombe bien il a la main chaude.

Il faut dire que le vieux père n’est plus dans ses meilleures années mais ce soir on le voit, le shoot est toujours là. Derrière l’arc, sur une jambe, en mid-range, on jurerait revoir l’attaquant absolument diabolique de 2006 sur une soirée. Déjà 18 points à la fin du premier quart, il n’a raté qu’un tir. Encore un shoot et il devient le premier joueur non-américain à en flanquer 30 000 dans une carrière NBA.

30-40 pour les Mavs, il reste environ 11 minutes dans le second quart-temps, et ça tombe bien, Devin Harris est d’humeur à partager et envoie la gonfle à Dirk en train de prendre position face à Larry Nance Jr. en isolation près de la ligne de fond. Qu’est-ce qu’il pouvait faire d’autre qu’un one-leg ? Qui rentre presque sans toucher l’arceau. A la Dirk

L’American Airlines Arena explose. Dirk Nowitzki l’a fait, il a marqué son trente-millième point en carrière.

DIRK REACHES 30,000 CAREER POINTS IN THE MOST DIRK WAY POSSIBLE!#MFFL pic.twitter.com/u0aoF7Ga2R

— NBA (@NBA) March 8, 2017

La suite de la soirée est anecdotique. Les Mavericks s’imposent sur le score de 122 à 111, Dirk scorera 5 points supplémentaires dans la première mi-temps pour finir la soirée à 25, sa deuxième plus grosse marque de la saison. La planète basket, elle, est pleine d’admiration. LeBron sort de table pour faire une vidéo et féliciter le grand Dirk, Kobe se fend d’un tweet pour féliciter Dirty, Adam Silver réalise un communiqué pour applaudir la performance et la carrière.

Les coéquipiers de l’Allemand sont pleins de fierté pour leur mentor, mais c’est celui du principal intéressé qui sera l’image la plus émouvante de la soirée. Dans les tribunes, on aperçoit un vieux monsieur, le cheveu rare, les yeux humides qui a l’air de se remémorer des tas et des tas de souvenirs. Cet homme, c’est Holger Geschwindner, le coach qui a permis à Dirk de construire son shoot si efficace et proche de la perfection tout au long de sa carrière.

C’est lui qui a calculé avec ses études de physique l’angle parfait de 60° pour le tir en extension de Dirk. C’est lui qui était là pour lui après les sorties au premier tour des Playoffs. C’est lui qui a travaillé tous ces étés avec lui pour qu’il perfectionne toujours plus son arme absolue : son Dirk One Leg, un des moves les plus incontrables de l’histoire de son sport. Ces 30 000 points, ils sont aussi grâce à ce savant du basket, ancien meneur Olympien, international Allemand des années 70, qui a apporté à son sport l’une de ses plus magnifiques œuvres. Qu’est ce qu’il est beau ce moment.

You live for moments like this.

Dirk’s shooting coach Holger Geschwindner gets emotional during Dirk’s historic night.#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/fwR2sAdpzn

— NBA (@NBA) March 8, 2017

Inoubliable, même après des années, cette soirée où Dirk est définitivement entré dans la légende du basketball. Que d’émotions. L’Allemand ne reverra plus de campagne de Playoffs après ça, et deux saisons plus tard, Nowitzki tirait sa révérence très humblement. Aujourd’hui, la relève est assurée à Dallas en la personne de son padawan Luka Dončić. N’empêche, il nous manque des fois le grand shooteur venu de Wurzburg…