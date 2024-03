Après la blessure à la cheville de Evan Mobley, Dean Wade a été propulsé dans le cinq majeur des Cleveland Cavaliers par JB Bickerstaff. Zoom sur ce joueur que la fanbase et les statistiques avancées adorent.

Dean Wade : le nom est simple, efficace, sans piège, pas comme son presque homonyme joufflu de Marquette. En plus, il est un bien meilleur joueur aux Cleveland Cavaliers. En effet, l’ailier-fort qui n’avait pas été drafté en 2019 a progressivement trouvé sa place aux Cavs. Immédiatement récupéré par la franchise de l’Ohio après la cérémonie orchestrée par Adam Silver et Mark Tatum, il a franchi toutes les étapes en interne, de la G League au cinq majeur.

Dean Wade est de ceux qui font vibrer les hipsters, émerveillent les statisticiens et filent la chair de poule aux amateurs de travail de l’ombre.

Mais contre les Boston Celtics ce mardi, le joueur de 27 a pris la lumière, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Ce n’est pas tous les soirs qu’il envoie 23 points avec le putback de la victoire. Pourtant, il est régulièrement l’une des raisons du succès de son équipe.

Depuis le début de la saison, le net rating (différence entre le offensive et le defensive rating) des Cleveland Cavaliers lorsqu’il est sur le parquet est extrêmement positif (+12). Cette statistique avancée l’a d’ailleurs toujours été depuis son arrivée en NBA. Lorsque Dean Wade est aligné avec Jarrett Allen, le net rating des Cavs est à 14,99, avec Evan Mobley il est de 7,86, et lorsqu’il est sur le banc de touche… il est toujours à moins de 5.

Les rating quand Wade joue avec Allen ou Mobley 🤯 pic.twitter.com/yi7499Vy1f

— Erwan (@CountItErwan) March 6, 2024

L’ailier-fort est toujours impactant lors de ses passages sur le parquet, même cette nuit, lors de la défaite de 11 points des Cavaliers face aux Hawks. En effet, un seul joueur de Cleveland a terminé avec un +/- positif… suivez notre regard.

Dean Wade n’a pourtant pas des statistiques pures qui chatouillent les rétines. Avec 5 points et 4 rebonds de moyenne, son impact n’est pas du tout traduit. Il est un joueur efficace en défense et dont l’énergie est débordante des deux côtés du parquet, mais il ne se résume pas non plus à un soldat utile uniquement loin du ballon. Dean Wade est à l’aise techniquement, shoote à plus de 50% à 2-points et à plus de 40% à 3-points, signe, aussi, de ses excellentes prises de décision sur un parquet.

Evan Mobley va manquer les huit prochaines semaines de compétition, un immense coup dur pour les Cavaliers tant il impacte leur défense et représente l’avenir de la franchise. Il va certainement manquer toute la fin de saison régulière et même le début des Playoffs. Pour compenser cette absence, le premier responsabilisé sera donc Dean Wade. Une occasion pour lui de se montrer sur les plus grandes scènes et de prouver son importance dans le système de JB Bickerstaff.

La réussite de la fin de la saison de Cleveland passera bien sûr par les performances de Darius Garland, Donovan Mitchell et Jarrett Allen, mais Dean Wade va également se voir attribuer un rôle extrêmement important. Ses statistiques avancées individuelles devront se traduire par une contribution à des résultats collectifs pour que la blessure d’Evan Mobley soit oublié et qu’il ne soit pas pointé du doigt comme le point faible du cinq majeur.

Dean Wade est un pur produit des Cleveland Cavaliers et c’est après quatre saisons et demi au sein du vestiaire que l’attend son plus gros défi. Huit semaines pour prouver son importance et sa légitimité, huit semaines pour donner un nouveau visage à sa réputation et sa carrière. Huit semaines pour devenir le facteur X officiel de sa franchise !

Source texte : X/@CountItErwan