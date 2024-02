La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Jaylen Brown a expliqué à Jared Weiss de The Athletic qu’il se verrait bien refaire le concours de dunks l’an prochain. On espère qu’il sera plus inspiré..

Absent pendant quelques jours pour cause de décès familial, Jimmy Butler s’est entrainé ce jeudi avec le Heat.

Doc Rivers aurait refusé les offres de deux autres franchises NBA avant d’accepter de coacher les Bucks. Pas sûr que les fans de Milwaukee voit ça comme une victoire.

Selon Yahoo Sports, les Warriors ont tenté de récupérer Kelly Olynyk et Alex Caruso au moment de la trade deadline, sans succès.

Jonathan Kuminga et Steve Kerr auraient définitivement enterré la hache de guerre. La relation entre les deux est décrite comme “forte” selon ESPN.